Volvo: alleen nog volledig elektrische auto's

Volvo verwacht dat wetgevers wereldwijd de komende jaren het elektrisch rijden zullen afdwingen. Of met bijvoorbeeld een verbod voor benzine- en dieselauto's in stadscentra, of met subsidies en andere stimulerende maatregelen, zoals belastingvoordeel, gratis parkeren of gereserveerde rijstroken. Ook verwacht Volvo dat het aantal laadpalen zal toenemen dat die ook de mogelijkheid bieden om steeds sneller elektrische auto's op te laden. Door dit alles zullen consumenten elektrische auto's massaal gaan omarmen, verwacht Volvo.

Lees ook Play Zo rijdt de eerste volledig elektrische Volvo: XC40 Recharge

Volvo gaat alle elektrische auto's ook zelf online verkopen. ,,Om succesvol te blijven, hebben we winstgevende groei nodig. Dus in plaats van te investeren in een krimpende onderneming, kiezen we ervoor om te investeren in de toekomst: elektrisch en online”, aldus Håkan Samuelsson, de CEO van Volvo Cars.

Volvo introduceerde eind vorig jaar zijn eerste volledig elektrische auto, de XC40 Recharge P8. Een tweede, kleinere SUV die naar verluidt XC20 gaat heten, wordt later vandaag onthuld. De komende jaren introduceert Volvo meer elektrische modellen. Het merk streeft ernaar dat in 2025 al de helft van de wereldwijde verkoop uit volledig elektrische auto’s zal bestaan en de rest uit hybrides. Tegen 2030 moet elke nieuwe auto die de showroom verlaat volledig elektrisch zijn.

“Er is geen toekomst op lange termijn voor auto’s met een verbrandingsmotor”, verduidelijkt Henrik Green, Chief Technology Officer. ,,Hiermee kunnen we een deel van de oplossing zijn in de strijd tegen klimaatverandering.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.