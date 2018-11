Volledig geautomatiseerde taxi's van Mercedes gaan volgend jaar de weg op

Het is natuurlijk geen toeval dat San José, aan de rand van Silicon Valley, de primeur heeft. In deze regio, onder San Francisco, zijn alle grote techbedrijven gevestigd, waaronder Google, Apple en Facebook. Maar het project met onbemande taxi’s is geen initiatief van deze Amerikaanse giganten. Het zijn twee Europese bedrijven die de primeur hebben: Daimler, het moederbedrijf van Mercedes-Benz, en Bosch, een grote toeleverancier in de auto-industrie.