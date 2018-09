Volkswagen stopt nu ook met de productie van de retro-Kever

Schatkist haalt ruim 21 procent meer aan autobelas­ting binnen

8:45 De belasting-opbrengsten uit nieuw verkochte auto’s zijn dit jaar flink gestegen. Over alle tot en met augustus nieuw verkochte personenauto’s is door de kopers in totaal ruim 1,64 miljard euro aan BPM betaald. Dat is 287 miljoen euro meer dan in dezelfde periode van 2017: een stijging van 21,2 procent.