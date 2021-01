Volkswagen roept 56.000 Golfs terug wegens softwareproblemen

Het gaat om Golf Mk8-modellen die zijn gemaakt tot juli 2020, aldus een woordvoerder van het bedrijf. Hij voegde er ook aan toe dat de terugroepactie niet verplicht is, maar op vrijwillige basis is. VW moest vorig jaar de introductie van de nieuwe Golf nog uitstellen vanwege een softwareprobleem.

Na het nieuws van de publicatie over de terugroepactie daalden de VW-aandelen volgens Reuter met 1,6 procent. Toch veroorzaakt de terugroepactie vermoedelijk niet meer dan een rimpeling in het succesverhaal van de Golf 8. De auto is onlangs uitgeroepen tot bestverkochte auto van Duitsland én heel Europa met meer dan 312.000 verkochte exemplaren.