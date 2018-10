Volkswagen onthult mini-Tiguan met de naam T-Cross

Volkswagen heeft in Amsterdam zijn nieuwste cross-over T-Cross onthuld. Volgens Volkswagen kunnen we de auto zien als de crossover variant van de Volkswagen Polo.

De auto was voor het eerst te zien als T-Cross Breeze-concept op de autosalon van Genève in 2016, toen nog als cabriolet. Het model is gebaseerd op het modulaire MQB-platform van de VW Polo en Seat Ibiza. De T-Cross is 4.19 meter lang en 1.57 meter hoog. De wielbasis bedraagt 2.65 meter.

Hoewel VW vaak de trends zet, is het ditmaal trendvolger. Renault maait hier namelijk al sinds 2013 het gras weg voor de voeten van VW met de Captur. Vorig jaar had Seat als eerste merk van de Volkswagen Groep een antwoord met de Arona en de T-Cross is het VW-broertje van dit model.

De T-Cross heeft wel wat weg van zijn grote broer Tiguan. Het model onderscheidt zich door zijn frisse design, praktische gebruiksgemak en grote hoeveelheid rij-assistenten. De bagageruimte meet in de basis 385 liter. De achterbank van de T-Cross is echter veertien centimeter verschuifbaar en wanneer die bank helemaal naar voren wordt geschoven, is er 455 liter bagageruimte voorhanden. Met de achterbank plat bedraagt de bagageruimte 1.281 liter.

Standaard is de T-Cross uitgerust met zaken als Front Assist met voetgangersdetectie en City Emergency Brake, Lane Assist, Hill Start Assist, dodehoekdetectie en Park Assist. Zaken als adaptieve cruisecontrol staan op de optielijst. Volkswagen levert de auto simpelweg als T-Cross, als Life en als Style.

Bij de lancering zijn er vier motoren beschikbaar, allemaal met turbo: drie benzinevarianten (1.0 en 1.5 TSI) met 95 tot 150 pk en een 1.6 TDI-dieselmotor met 95 pk. Standaard zijn de motoren gekoppeld aan een manuele vijf- of zesversnellingsbak, een zeventraps DSG is optioneel. Alle motoren drijven de voorwielen aan, vierwielaandrijving is niet beschikbaar op deze stads-SUV.

