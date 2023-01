Volkswagen ID.7: elektrische ‘Passat’ haalt 700 kilometer en krijgt ‘minder onhandig’ interieur

CES Las VegasAutomaker Volkswagen heeft een voorbode van de nieuwe ID.7 onthuld. Op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas presenteert het merk een elektrische sedan, die ongeveer even groot is als de huidige Passat en volgens het merk maximaal 700 kilometer per laadbeurt haalt. Opmerkelijk: na klachten van gebruikers heeft VW het interieur minder onhandig gemaakt.

De Volkswagen ID7 moet het elektrische alternatief worden voor de huidige Passat. Het grote vierdeurs model, dat in Las Vegas nog voorzien is van een bont camouflagepak om de uiteindelijk vormen van de productieversie nog een beetje geheim te houden, komt in het tweede kwartaal van 2023 op de markt. Hoe groot de ID.7 precies wordt, geeft Volkswagen op dit moment vreemd genoeg nog niet prijs, maar naar verluidt wordt de uiteindelijke auto zo’n 4,90 meter lang. Dat maakt de VW bijna even lang als de Mercedes EQE.

Volledig scherm De productieversie van de Volkswagen ID.7 komt in het tweede kwartaal van 2023 op de markt © Volkswagen

Volgens Volkswagen profiteert de elektrische sedan van zijn ronde, gestroomlijnde vormen. Dat is gunstig voor het verbruik: het merk voorspelt dat de ID.7 onder ideale omstandigheden zo’n 700 kilometer ver moet kunnen komen op één acculading. Op technisch vlak maakt het model gebruik van dezelfde ‘bouwstenen’ als de andere ID-modellen van het merk. Net als de ID.3, ID.4, ID.5 en ID.Buzz staat de ID.7 op het modulaire MEB-platform, waarbij Volkswagen de keuze kan bieden uit accupakketten in verschillende formaten. Ook krijgen kopers van een ID.7 de keuze uit één of twee elektromotoren, net zoals bij de andere modellen.

De ID-familie van Volkswagen bestaat in Europa uit vijf elektrische modellen, maar in China verkoopt het merk een ID-model dat we hier niet kennen: de ID.6. Die SUV is groter dan ‘onze’ ID.4. In tegenstelling tot de ID.6 komt de ‘Zeven’ in zowel Europa, de Verenigde Staten als China op de markt. Overigens hintte Volkswagen eerder al op een stationwagonversie van de ID.7: in 2019 presenteerde het merk al eens de ID Space Vizzion Concept. De kans is groot dat die auto er komt en dat de ID.7, net als de huidige Passat, een ruimer Variant-broertje krijgt. Aan de vandaag vrijgegeven foto’s te zien krijgt de ‘normale’ versie ook al een grote vijfde deur, waarbij de achterruit met de klep mee omhoog scharniert.

Volledig scherm De ID.7 wordt de eerste volledig elektrische sedan van Volkswagen © Volkswagen

Volkswagen ID.7: ruim, minder ‘onhandig’ interieur

Naar de exacte buiten- en binnenmaten van de ID.7 blijft het voorlopig nog gissen, maar VW belooft nu al wel dat de elektrische sedan ‘nog ruimer is dan de huidige Passat’. Dat komt mede door de flinke afstand tussen de voor- en achterwielen van 2,97 meter. Als die zogenoemde wielbasis zo lang is, betekent dat vaak goed nieuws voor de beenruimte van de achterpassagiers. Om de zaken wat in perspectief te zetten: de huidige Passat heeft twintig centimeter minder ruimte tussen z’n wielen en de ID.4 en ID.5 schoppen het beiden ook tot zo’n 2,77 meter.

Verder is opmerkelijk dat Volkswagen aangeeft dat de ontwikkelaars hebben geluisterd naar klachten van eigenaren van huidige ID-modellen. Gebruikers van de ID.3 en ID.4 klagen bijvoorbeeld over de goedkope indruk van de gebruikte materialen in hun auto’s. Voor de ID.7 zegt Volkswagen zijn leven te hebben gebeterd, want volgens het persbericht krijgt de auto een ‘premium interieur met een hoogwaardig afwerkingsniveau’. Het dashboard dat je op de foto’s ziet is overigens het definitieve interieur.

Volledig scherm Een groter scherm, minder onhandige menu-indelingen en verlichte 'sliders': het interieur van de Volkswagen ID.7 © Volkswagen

Ook verbetert VW naar eigen zeggen de gewraakte bediening van de airconditioning: voortaan zijn de bedieningstoetsen van de klimaatcontrole altijd zichtbaar in het aanraakscherm, dat bovendien een flink grotere diameter van 15 inch ofwel 38 centimeter krijgt. Daardoor hoef je minder in de menu’s te zoeken om zaken te bedienen. Daarnaast zijn de ‘sliders’ waarmee je onder meer de temperatuur bedient voortaan voorzien van verlichting, zodat je ze in een donkere auto niet langer op de tast hoeft te bedienen.

Tot slot kondigt Volkswagen twee ‘innovatieve’ functies aan van de airconditioning: zo krijgt de ID.7 actieve ventilatieroosters die de lucht slimmer door de cabine verspreiden én is de auto in staat om het interieur alvast te verwarmen of te koelen voordat de bestuurder en passagiers in de auto stappen. Naar verwachting toont Volkswagen over een paar maanden hoe de ID.7 er zónder psychedelische stickers uitziet.

Volledig scherm In de huidige ID-modellen zijn deze 'sliders' nog niet verlicht: dat is heel onhandig in het donker. In de ID.7 zou dat dus beter moeten zijn © Volkswagen

Volledig scherm De Volkswagen ID.7 wordt naar verluidt bijna vijf meter lang. Aan deze foto te zien krijgt de auto een grote vijfde deur, waarbij de achterruit mee omhoog scharniert © Volkswagen

