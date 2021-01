Volkswagen haalt Europese CO2-norm niet: boete van minimaal 100 miljoen euro

De Volkswagen Groep, de grootste autofabrikant ter wereld, heeft de door de Europese Unie gestelde norm voor CO2-uitstoot vorig jaar niet gehaald. De eis was maximaal 95 gram per kilometer per verkochte auto. De fabrikant hangt nu een boete van minimaal 100 miljoen euro boven het hoofd.

In een poging aan de boete van de Europese Unie te ontkomen, verenigde Volkswagen zich met een aantal fabrikanten van elektrische auto's in een zogenaamde CO2-poule. Dat is een beproefde manier om de CO2-uitstoot uit te smeren over verschillende autobouwers. Maar zelfs met de hulp van Chinese, elektrische merken als Aiways en MG wordt het CO2-doel nog met 0,5 gram per auto per kilometer overschreden. Dat betekent voor Volkswagen een boete die naar verluidt ‘in de zeer lage driecijferige miljoenen’ gevonden kan worden, oftewel minimaal 100 miljoen euro.

Zonder hulp van de Chinese fabrikanten komt de gemiddelde CO2-uitstoot van de Volkswagen Groep op 99,8 gram per auto per kilometer uit in 2020. En dat is dan nog zonder de ‘grote vervuilers’ Bentley en Lamborghini, die als kleine autobouwers in een aparte categorie vallen. Evengoed betekent die 99,8 gram een afname van 20 procent ten opzichte van 2019. En dat is te danken aan de verkoopstijging van elektrische auto's en plug-inhybrides in 2020 met maar liefst 335 procent.

Hoewel het bedrijf niet aan de CO2-boete kan ontkomen, is er wel goed nieuws voor Volkswagen als merk. Dit belangrijkste onderdeel van de Volkswagen Groep wist z’n gemiddelde CO2-uitstoot in Europa terug te dringen van 119 naar 92 gram per kilometer. Dat Volkswagen op eigen kracht wel onder het door de EU gestelde maximum zou uitkomen, dankt het natuurlijk in hoge mate aan het succes van de ID.3. Die volledig elektrische nieuwkomer was goed voor 56.500 van de in totaal 134.000 verkochte elektrische Volkswagens, waarmee het merk z’n verkoop van elektrische auto's in 2020 zag verdrievoudigen.

