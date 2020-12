Volkswagen-baas over de auto van Apple: ‘Dit wordt echt een uitdager’

Zo vlak voor het einde van het jaar dropte Apple nog even een nieuwsbommetje. Het Amerikaanse bedrijf, bekend van de iPhone en iPad, komt namelijk tóch met een eigen auto. In 2024 hoopt het die klaar te hebben. Een elektrische auto, hoe kan het tegenwoordig ook anders, die zich autonoom voortbeweegt. Waarschijnlijk een auto die gericht is op autodelen en moderne mobiliteit in stedelijk gebied. Dat je de plannen van Apple serieus moet nemen, staat volgens Volkswagen-topman Herbert Diess als een paal boven water. Op zijn persoonlijke LinkedIn-pagina geeft hij zijn visie op de nieuwe concurrent.

Diess verwacht dat Apple een belangrijke rol kan gaan spelen in de auto-industrie: ,,We kijken uit naar nieuwe concurrenten die de transitie van onze industrie kunnen versnellen en nieuwe technologieën met zich meebrengen. De enorme waarde en de vrijwel onbegrensde financiële mogelijkheden (van Apple, red.) boezemen respect in. Dit wordt echt een uitdager, met dimensies die voor onze industrie ongekend zijn.”

Toyota

Volkswagen is tegenwoordig de grootste autofabrikant ter wereld, nadat het bedrijf dit stokje enkele jaren geleden overnam van Toyota. Überhaupt ziet Diess traditionele concurrenten als Toyota echter niet als de grootste tegenstrevers in de toekomst: ,,Ik zei het al eens eerder: het meest waardevolle bedrijf van de wereld wordt een mobiliteitsbedrijf. Dat kan Tesla, Apple of Volkswagen worden.” Voor Diess is het dan ook helder dat ‘zijn’ Volkswagen sterk moet inzetten op nieuwe vormen van mobiliteit om de boot niet te missen. Een visie die hem binnen het concern onlangs nog in een penibele situatie leek te brengen, maar uiteindelijk mocht hij toch aanblijven als topman.

De plannen van Apple leiden tot veel commotie in de autowereld. Zo onthulde Elon Musk plotsklaps dat hij Tesla enkele jaren geleden nog voor 60 miljard dollar, een tiende van de huidige waarde, wilde verkopen aan Apple. De topman van Apple, Tim Cook, weigerde toen echter een afspraak in te plannen. Elon Musk heeft dit via Twitter onthuld.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.