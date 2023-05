Vogelpoep en insectenresten zijn hardnekkig, maar met dit trucje is je auto zo weer schoon

Levensge­vaar­lijk: busbaan Zuidplein gebruikt als ‘olifanten­paad­je’

Ze zijn de grote schrik van buschauffeurs: mensen die over de drukke busbaan lopen of fietsen omdat ze denken dat ze zo sneller bij de nieuwe ingang van een van de grootste overdekte winkelcentra van Nederland zijn. Het leidt tot levensgevaarlijke situaties. ,,Onbegrijpelijk en ook heel onlogisch, want het is niet eens sneller.”