Voetballegende David Beckham investeert in elektrische oldtimers

Verroeste oldtimer van overleden oudoom opgeknapt tot hagelnieu­we trouwauto: ‘Zo is hij er toch een beetje bij’

30 mei Dertig jaar stond het wagentje stil, maar door de bruiloft van de Nunspeetse Wilco de Haan (24) en Doornspijkse Alice van Zalk (22) gaat de opgeknapte Mini-oldtimer eindelijk de weg weer op. Het stel kreeg de verroeste auto na het overlijden van hun oudoom in bezit en bouwde het in drieënhalf jaar om tot trouwauto. ,,Ik zou zo graag willen dat hij dit had kunnen zien.’’