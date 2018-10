'Vliegend hert' maait fietsers bijna van de weg

De video werd gemaakt door Peter Flur, een van de vrienden van Sonja, die afkomstig is uit de Belgische plaats Zomergem, maar al 18 jaar in de VS woont en er ook dagelijks fietst. Flur heeft een camera aan de voor- en achterzijde van zijn fiets, om bewijsmateriaal beschikbaar te hebben bij een ongeval of een conflict.

Een fractie van een seconde later krijgt een tegenligger, een zwarte Audi, geen enkele kans om te remmen of uit te wijken en rijdt het dier vol aan. Het hert wordt weggeslingerd en Flur en de laatste fietser kunnen het maar net ontwijken. Het groepje fietsers trainde samen met Melonie Norris, die recht voor de camera fietst. Norris neemt komende zaterdag deel aan de Iron Man op Hawaï.

Het hert overleefde de aanrijding niet. Sonja en haar groep zagen ook de Audi niet meer terug en vermoeden dat de bestuurder is doorgereden. Pas achteraf, bij het bekijken van de beelden, beseften ze waar ze zelf aan ontsnapt waren. ,,Ik had geen idee hoe dicht het dier over ons heen was gevlogen. Dit had nog veel erger kunnen aflopen."