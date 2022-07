Vlaggen en spandoeken langs wegen weggehaald: hoe gevaarlijk zijn die écht voor het verkeer?

Belgische politie moet bezuinigen: ‘s avonds in het weekend geen controles meer op snelheid en alcohol

De Belgische politie gaat deze zomer in het weekend minder controleren op hard rijden en alcoholgebruik, en in de avond zelfs helemaal niet meer. De Vlaamse Stichting Verkeerskunde is er niet blij mee. ‘Geen goed signaal’, vinden de stichting en anderen.

11 juli