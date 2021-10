Vlaanderen krijgt er 161 trajectcontroles bij: hier riskeer je binnenkort een boete

Trajectcontroles worden in Vlaanderen al enkele jaren gezien als efficiënter omdat ze de gemiddelde snelheid over een langer traject controleren. De afgelopen jaren waren veel controles echter nog niet operationeel, omdat er een probleem was met de aansluiting op de nationale databank, het AMS-systeem of het ANPR Management Systeem. Dat probleem lijkt nu grotendeels van de baan.