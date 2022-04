‘Vietnamese Tesla’ vanaf september bij Nederlandse dealers

De hofhouding rondom de Vinfast-topman is super nerveus. Het is immers pas de tweede keer dat Pham Nhat Vuong beschikbaar is voor een interview. Een select gezelschap van journalisten uit landen waar het ambitieuze Vinfast nog dit jaar elektrische auto’s wil verkopen, zit klaar op een tropisch eiland aan de zuidkant van Vietnam. En dan verschijnt de multimiljardair. Hij blijkt de rust zelve en oogt weinig opvallend. Als hij een trui zou aantrekken zou je hem op straat zo voorbijlopen.