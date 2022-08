Vertrekkers en terugkomers zorgen voor drukte en oponthoud op Europese vakantieroutes

Volgens de ANWB is het opvallend druk in Kroatië. Daar is het filerijden van Zagreb naar de kust en op de grens met Slovenië staat het verkeer in beide richtingen vast. Op de grens van Slovenië met Oostenrijk is de wachttijd voor de Karawankentunnel zo'n drie kwartier.



Traditiegetrouw staat er in Zwitserland file voor de Gotthardtunnel. Daar is de vertraging in noordelijke richting opgelopen tot meer dan drie uur en richting Italië sta je een half uur stil. Ook de alternatieve route loopt vol, daar is de wachttijd in noordelijke richting opgelopen tot twee uur.



Door het warme weer krijgen automobilisten vaker pech en lopen de files op, legt de ANWB-woordvoerder uit. De verwachting is dat de files in de avond zullen afnemen. In Italië was het vooral aansluiten op de A22 Modena - Brenner. Naar het zuiden was de extra reistijd ruim 2 uur, richting het noorden 1,5 uur.