Verrassend: Volkswagen niet langer het populairste automerk van Nederland

Kia brak al in 2020 en 2021 records door hard te groeien, terwijl de meeste automerken moesten inleveren. Het Koreaanse merk leek vorig jaar dan ook al uit te groeien tot het grootste automerk van Nederland. Tot en met november 2021 lag Kia aan kop, maar Volkswagen won in december de eindsprint. Het verschil tussen de twee merken bedroeg slechts zo’n 1.000 auto’s.

In het afgelopen jaar groeide Kia uit tot de onbetwiste nummer 1 van Nederland. Dat kwam doordat Kia vorig jaar zowel op de zakelijke als de particuliere markt snel groeide. Naast de bekende bestsellers Picanto en Niro, de bestverkochte auto van Nederland in 2020 en 2021, deden ook de verschillende modellen uit de Ceed-familie en de nieuwe Sportage het goed.

Kia EV6 was auto van het jaar 2022

Ook de elektrische modellen vonden gretig aftrek. De Kia EV6, Auto van het Jaar 2022, was dan ook een van de andere grote pijlers onder de succesformule. Kia registreerde vorig jaar in Nederland 30.036 auto’s en behaalde daarmee een marktaandeel van 9,6 procent, op ruime afstand van Volkswagen, dat tweede werd met 25.993 verkochte auto's, Toyota werd derde met 25.362, Peugeot vierde met 21.242 exemplaren en BMW met 17.138 verkochte auto’s.

Met een landelijk marktaandeel van 9,2 procent was Kia ook het grootste elektrische automerk van Nederland en met 22.894 registraties was Kia eveneens het grootste automerk in de zakelijke markt. Het Koreaanse merk stond ook aan de top in het private lease segment, met 6.782 registraties. De Kia Picanto is daarnaast ook de bestverkochte auto in het A-segment.