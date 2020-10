Verrassend: elektrische Fiat 500e krijgt ook ‘suicide’-deuren

Fiat heeft vandaag het volledige gamma van de nieuwe, volledig elektrische 500e onthuld. Eerder werden al de 500e cabrio en hatchback getoond. Nu zien we ook de verrassende 3+1 die ‘suicide’-deuren krijgt zoals we die kennen van Mini, Mazda en Rolls-Royce. De zijdeuren zwaaien (aan één kant van de auto) in tegengestelde draairichting open.

Het nieuwste model heeft dezelfde afmetingen als de gewone cabrio- en hatchback-versies, maar het verschil zit hem in de kleine derde deur aan de passagierszijde. Die draait naar achteren open, net zoals bij de eerste Fiat 500 in 1957. Met als voordeel het ontbreken van een middenstijl, zodat je gemakkelijker instapt, bagage inlaadt of je kind op de achterbank plaatst. Zodra het deurtje is gesloten is er geen verschil met de andere modellen.

De nieuwste versie brengt wel een extra gewicht van 30 kg met zich mee, maar volgens de fabrikant heeft dat geen effect op het rijgedrag of het stroomverbruik. Vanwege de veiligheid kan de ‘kleine derde deur’ alleen kan worden geopend als het voorste portier al open staat, zodat de achterpassagier hem niet per ongeluk kan openen. Echt goedkoop is de 500 3+1 niet: hij staat vanaf €30.600 in de prijslijst.

Instapmodel

Het instapmodel van de nieuwe, volledig elektrische 500e wordt de 500e Action. Die staat vanaf €24.900 in de Nederlandse prijslijst. Hij heeft een 70 kW sterke elektromotor, goed voor een acceleratie van 0-100 km/u in 9,5 seconden en een gelimiteerde topsnelheid van 135 km/u. Zijn lithium-ion batterij heeft een capaciteit van 23,8 kWh, goed voor een actieradius van 180 km. Ook is een snellaadsysteem van 50 kW aan boord. De auto kan worden opgeladen met de meegeleverde Mode 2 (3 kW) kabel. De ‘Combo 2’-aansluiting op het rechter achterscherm is geschikt voor snelladen, met wisselstroom of gelijkstroom. Om thuis of in het openbaar te kunnen opladen, bestaan er als opties een driefasen 11 kW Mode 3-kabel of een Wallbox (van Mopar).

Passion en Icon

De ‘middelste versies’ van de 500e heten Passion en Icon. Zij hebben afwijkende uitrustingsniveaus, maar hebben allebei een aanzienlijk grotere actieradius van 320 km en kunnen 85 kW snelladen, zodat in 35 minuten tot 80 procent van de actieradius geladen kan worden. De elektromotor heeft een vermogen van 87 kW en levert een topsnelheid van 150 km/u (begrensd). De Passion staat vanaf €28.600 in de Nederlandse prijslijsten en de Icon kost minimaal €30.600.

Volledig scherm Fiat 500e 3+1. Op de achtergrond de eerder gepresenteerde gewone hatchback en cabrio © Fiat

Volledig scherm Het interieur van de nieuwe, elektrische Fiat 500e © Fiat

Volledig scherm Fiat 500e 3+1 © Fiat