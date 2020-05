Verkoop bedrijfswagens in Europa meer dan gehalveerd door coronacrisis

Het totale aantal registraties van bedrijfsauto's in de Europese Unie daalde met 67 procent tot 61.369, nadat in maart al een terugval van 47 procent was vastgesteld. Door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus bleven veel dealers van vrachtwagens of bestelbusjes vorige maand gesloten. De virusuitbraak raakt bovendien de economische activiteit in Europa hard, waardoor veel ondernemers investeringen in het wagenpark uitstellen.