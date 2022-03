Verdwaalde luipaard legt Mercedes-fabriek lam

Oproep aan werkend Nederland: laat auto staan, pak ov of werk thuis

Laat als het mogelijk is je auto voor de deur staan en neem het openbaar vervoer of de fiets naar kantoor. Of werk thuis. Die oproep doet Coalitie Anders Reizen aan iedereen met een baan. ,,Dit is beter voor het milieu en gezien de hoge brandstofprijzen ook goed voor de portemonnee.”

