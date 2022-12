Veiligheid bruggen onder druk door slecht onderhoud, meer hinder en files in 2023

Op zeker veertig belangrijke wegen in het land is volgend jaar flinke vertraging te verwachten vanwege grootschalig onderhoud. Op nog bijna dertig snelwegen en bij vijftien bruggen kunnen weggebruikers hinder ondervinden van ‘beperkende maatregelen’ omdat de veiligheid in het geding is. De boosdoener is achterstallig onderhoud.

Dat blijkt uit het rapport van Rijkswaterstaat over de staat van de belangrijkste wegen en vaarwegen, dat minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) deze week naar de Tweede Kamer stuurde.

Het jarenlange uitstel van onderhoud zorgt voor steeds meer problemen. Hoewel de Nederlandse infrastructuur nog altijd ‘goed is, zeker in vergelijking met de landen om ons heen’, schrijft Harbers, zijn er steeds meer storingen. Hier en daar zijn bruggen gewoon ‘op’ en moeten eigenlijk vernieuwd worden. Ook is een aantal bruggen niet berekend op steeds meer en zwaarder vrachtverkeer en grotere schepen en is er zorg of ze nog stevig genoeg zijn. Op andere plekken moet asfalt of verlichting vervangen worden.

Er is niet altijd geld beschikbaar om de wegen of de bruggen te vernieuwen. Maar ook extra budget - in november maakte het kabinet bekend 7,5 miljard euro extra in infrastructuur te steken - geeft geen garantie dat alle onderhoudswerken wél snel gedaan kunnen worden. Dat komt door personeelstekorten, meldt Rijkswaterstaat, en gepuzzel in de planning om te zorgen dat bepaalde gebieden ondanks werkzaamheden toch bereikbaar blijven.

In de gaten houden

Om te zorgen dat de weggebruikers de bruggen wel kunnen gebruiken, houdt Rijkswaterstaat sommige plekken scherp in de gaten, zoals vier bruggen op de A44 (Den Haag - knooppunt Burgerveen), de Haringvlietbrug en de Galecopperbrug bij Utrecht. Bij gevaarlijke situaties wordt meteen ingegrepen met bijvoorbeeld snelheidsbeperkende maatregelen of wordt zwaar vrachtverkeer omgeleid. Het afgelopen jaar is het aantal van dit soort beperkingen en de kans erop ‘significant toegenomen’, meldt Harbers.

Zo geldt op de Haringvlietbrug, waar klemmen lostrillen door het zware vrachtverkeer, nu een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur en mogen vrachtwagens niet inhalen. Volgend jaar zomer wordt de brug pas gerenoveerd, wat weer leidt tot afsluitingen. Ook voor grote schepen heeft dat gevolgen, want die moeten tijdens de werkzaamheden omvaren. Ook doorwerkzaamheden aan de Galecopperbrug worden flinke vertragingen verwacht.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: