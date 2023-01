Veel particulieren stappen over op elektrisch rijden, kwart van de nieuwe auto’s elektrisch

Dat komt mede doordat het aanbod in elektrische middenklassers is gegroeid, meldt de vereniging. Verder helpen de overheidssubsidies en privateleaseaanbiedingen automobilisten om over te stappen naar duurzamer rijden.



Bij particulieren nam de populariteit verreweg het snelst toe, tot een aandeel van 26 procent van de nieuwe auto’s afgelopen jaar. In de totale verkoop, dus ook zakelijke- en verhuurauto’s meegerekend, was 23 procent van de nieuwe auto’s volledig elektrisch.