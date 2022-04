Van top naar flop: deze auto's werden vorige maand slechts eenmaal verkocht

Dure auto's als een Ferrari Portofino, Aston Martin DBS of Rolls-Royce Cullinan zijn niet voor iedereen weggelegd. En dus is het logisch dat van dit soort auto's maandelijks hooguit een handjevol wordt verkocht. Datzelfde geldt voor de Mercedes-Benz G-klasse, Lexus LC, Aston Martin Vantage en de Morgan Plus 6 en Plus 4. Een Mercedes-Benz GLS zie je al wat vaker, maar ook die werd vorige maand slechts één keer verkocht. Hetzelfde geldt voor Maserati's SUV, de Levante.

Jaguar I-Pace

Verrassender is de positie van de Jaguar I-Pace. De elektrische Jaguar doet het ronduit slecht, iets wat vooral te wijten is aan de aanscherping van de bijtellingsregels en de toenemende concurrentie. Bij zijn introductie in 2018 werd de I-Pace nog 3526 keer verkocht, een jaar later waren het nog maar 770 exemplaren. Over heel vorig jaar verkocht Jaguar maar 18 I-Paces, en in maart werd er dus maar één verkocht, zo ontdekte Autoweek in een analyse van de minst verkochte auto's van afgelopen maand.

Toyota Camry

Bij betaalbaardere auto's als de Skoda Citigo, Mazda CX-3 en Seat Alhambra gaat het om modellen die het einde van hun levenscyclus hebben bereikt. Auto’s die nog wél leverbaar zijn doen het ook niet allemaal goed. Voor auto's als de Toyota Camry en Fiat Tipo is in Nederland kennelijk geen markt. De mensen die deze modellen wel kochten in maart, maakten in ieder geval wel een originele keuze.

Aston Martin DBS

Morgan Plus 4

Seat Alhambra

Ferrari Portofino

Fiat Tipo

Mazda CX-3

Mercedes-Benz GLS

Skoda Citigo

Aston Martin Vantage

Lexus LC 500

Morgan Plus 6

Toyota Land Cruiser

Maserati Levante

Jaguar I-Pace

Toyota Camry

Mercedes-Benz G-klasse

Rolls-Royce Cullinan

