Van hippe strandcaravan tot riante luxepaardjes: dit zijn de nieuwste caravans

Hobby Beachy 420

De Hobby Beachy heeft twee deuren, achteraan en aan de zijkant. Er is keuze uit drie lengtes met lig- en zitgedeelten.

Met de Beachy brengt Hobby een soort rollende strandstoel op de markt, waarmee vooral de harten van jonge en prijsbewuste kopers moeten worden veroverd. Nu moet de Beachy de praktijktest van de doelgroep doorstaan, want de vrijheid die de ontwerpers zonder twijfel voor ogen hadden, kent zo zijn grenzen: er is geen douchegedeelte (alleen een opslagruimte voor het chemisch toilet), geen gasfles, geen verwarming en alleen een mobiel kooktoestel. De isolatie achter het gladde plaatwerk is niet berekend op koele maanden. Op de optielijst staan opbergdozen binnenin, maar er zou ook een accu met zonnepaneel leverbaar moeten zijn. Voor het geval je toch een verlaten stukje strand vindt.

Het interieur oogt zomers luchtig met open opbergboxen. Je moet helaas wel kiezen: of een knus liggedeelte, of een zithoek.

In de opbergbox is genoeg ruimte voorhanden voor strandbenodigdheden. De Beachy 420 heeft een maximaal totaalgewicht van 950 kilo.

Hobby Excellent Edition 490 KMF

Nieuw van Hobby: de Excellent Edition-serie.

Kinderen, handen wassen! Die woorden zullen waarschijnlijk veelvuldig weerklinken in de nieuwe Hobby Excellent Edition-serie. Jonge gezinnen in chique en lichtgekleurde interieurs (met kastkleppen zonder handgrepen) zoals in dit model, hoe zal dat gaan? Vier van de zes modellen zijn uitgerust met een stapelbed, wat ook aantrekkelijk is voor koppels die graag gebruikmaken van de extra bergruimte. De enige keuze die overblijft, is tussen een lounge aan de zijkant – zoals in de afgebeelde 490 KMF – en een ronde zitgroep. Hoe dan ook, de Excellent Edition is, zoals gebruikelijk bij Hobby, zeer goed uitgerust.

Modern, strakke lijnen en een beetje Scandinavisch: het design met ledverlichting stamt van Hobby-oprichter Harald Striewski.

Vier van de zes modellen zijn uitgerust met een stapelbed.

Fendt Diamant/Bianco Activ

Fendt bouwt zes caravanmodelreeksen. De Diamant met led-achterlichten is de top of the range.

Voor het modeljaar 2022 presenteert Fendt vijf nieuwe indelingen, waarvan drie in de Bianco Activ-serie. De 560 SKM en de 465 SFH zijn duidelijk ontleend aan respectievelijk de Saphir- en de Opal-serie. De 550 SD met zijn ruime douchegedeelte achterin is een andere nieuwkomer. Nieuw in de luxe Diamond-reeks is de 8,60 meter lange dubbelasser 650 SGD met ruim douchegedeelte en zithoek voorin. In de Bianco Selection 550 SKM zijn de stapelbedden achterin over de hele breedte geplaatst. Voor de rest heeft Fendt de meeste modelseries grotendeels ongewijzigd gelaten. Daartoe behoren de instapmodellen Saphir (zes indelingen, waarvan twee stapelbedvarianten) en de Tendenza (vier indelingen), waarbij de modellen 650 SFD en 650 SFDW scoren met speciale comforttechnologie, zoals een oven met grillfunctie of warmwater-vloerverwarming.

Het interieur van de Diamant oogt stijlvol en is riant van formaat en comfortabel.

Bürstner Premio Life 480 TS/415 TK

Bürstner komt met twee nieuwe indelingen van de Premio Life-caravan.

Als je een niet al te brede (2,12 meter), volwaardige en vooral huiselijke caravan wilt kopen, is de Premio Life van Bürstner (wat betreft constructie vrijwel identiek aan de Sassino van LMC) een aanrader. Nu zijn er twee nieuwe indelingen: terwijl de 480 TS (7,15 meter lang) mogelijk meer in de smaak zal vallen bij stellen, is de compacte 415 TK (6,15 meter) met vier slaapplaatsen en zelfs een optioneel derde stapelbed achterin vooral bedoeld voor gezinnen. Bürstner biedt momenteel alleen de Premio-, Plus- en Life-series aan, alsmede de Averso Plus.

Voorin de 480 TS is plek voor een comfortabel, 1,60 meter breed bed dat in lengterichting is geplaatst. Daaronder is een hoop opbergruimte voorhanden.

Sprite Basecamp 6

Een opvallende verschijning: de Sprite Basecamp 6.

Met de ‘6’ bestaat de ongewoon vormgegeven Sprite Basecamp-reeks nu uit drie uitvoeringen. Zoals de naam al doet vermoeden biedt het nieuwe model zes slaapplaatsen. Jammer genoeg is het laadvermogen niet toegenomen en bedraagt het slechts 280 kg bij een maximale belasting van 1500 kg. De andere Sprite-modellen blijven bijna ongewijzigd.

De Sprite Basecamp 6 biedt genoeg ruimte voor zes personen.

Meer (etage)bedden, meer (wegklapbare) zitgelegenheden en meer opbergruimte: de grote Basecamp maakt deel uit van de sportieve familie.

Adria Action Sport

Markante terreinveroveraar: de Action bezit een snufje offroad, hoewel je het niet te bont moet maken.

En … actie! Adria’s compacte model kan nu ook uit de voeten in licht terrein. Het model is gebaseerd op de Action 391 LH met keuken achterin en bed/lounge voorin en biedt een semi-offroad-chassis dankzij een grotere bodemvrijheid en stevige 16-inch all-terrain-banden.

Adria Alpina

De vernieuwde Alpina-caravan van Adria.

De ‘New Generation’ van de premium Adria-modelreeks Alpina deelt veel zaken met de Adora en de Astella. De Slovenen zijn bijzonder trots op het verbeterde interieurklimaat dankzij de geoptimaliseerde warmwaterverwarming van Alde. De uitgekiende constructie (Comprex) zorgt voor een effectieve isolatie.

Totale ontspanning: verstelbare loungestoel en een 1,50 meter breed bed in de Alpina 663 HT.

De 663 PT en de 663 HT zijn voortaan uitgerust met een panoramadeur. Het rechterdeel kan niet worden geopend.

Tabbert Bottesini 590 SDQ/F

De bijna acht meter lange Tabbert Bottesini 590 SDQ/Fbiedt een zee van ruimte.

In de ruime L-lounge van de nieuwe Tabbert Bottesini 590 SDQ/F zou genoeg plek zijn geweest voor de contrabas van de rondreizende virtuoos Giovanni Bottesini (1821-1889). De indeling van de nieuwe 590 SDQ/F is hoe dan ook slim samengesteld, en de badruimte met ruime douche en zitgelegenheid is een fijn aspect. En er is net zoveel ruimte beschikbaar als in een balzaal.

Volop zitruimte in de nieuwe Tabbert Bottesini.

Eriba Nova 565

Eriba verpakt de Climadur-opbouwtechniek in een fraaie strakke opbouw. De deur aan de zijkant achteraan biedt toegang tot het onderste, in hoogte verstelbare etagebed. Je kunt ook een grote opbergruimte creëren.

Eriba produceert nog steeds alleen de Touring, Feeling en Nova en heeft zich daarmee met succes gevestigd in de hoogwaardige – en dankzij de premiumprijzen winstgevende – markten. Veeleisende klanten zijn daar blij mee. Nieuw bewijs: de Nova 565, die aantrekkelijk zal zijn voor welgestelde gezinnen, maar ook voor stellen die graag reizen en waarde hechten aan bergruimte en een zeer praktische indeling met stijl. Een nadeel: een overdwars geplaatst bed (1,50 x 2,18 meter) is niet naar ieders smaak in deze klasse. Wellicht zit er een verlenging aan te komen?

Een originele ronde zitgroep aan de zijkant. Er is keuze uit twee aankledingsvarianten voor het interieur.

Een functioneel badgedeelte met een separate douche.

Knaus Sport/Südwind ePOWER

De Knaus Südwind 460 EU heeft nu een markanter uiterlijk.

Knaus Tabbert geeft gas en maakt opnieuw een snelle overstap naar ePower: na de CaraCito trekken nu ook de Knaus Sport (tien modellen) en de Südwind (drie modellen) rond met alleen elektrische verbruikers, op zoek naar een aansluiting op campings. Er zijn nog steeds problemen met de infrastructuur, en winterkampeerders huiveren bij de gedachte aan een gebrek aan verwarming. Daarom zijn de gasversies nog steeds beschikbaar voor alle modellen, maar voor Gerd Adamietzki, hoofd verkoop bij de caravanfabrikant, is dit ‘niet meer van deze tijd’: de apparatuur is te zwaar, de omgang met de gasflessen is altijd een beetje riskant en gasflessen zijn in sommige landen moeilijk te verkrijgen.

Het interieur van de Knaus Südwind 460 EU oogt behaaglijk met warme kleuren.

Dethleffs Beduin Scandinavia 550 BET/RD/SE

Dethleffs Beduin Scandinavia: smaller, korter en lichter.

Dethleffs heeft zijn vlaggenschip laten krimpen: drie nieuwe versies van de Beduin Scandinavia zijn smaller, korter en lichter, zonder dat dit ten koste gaat van het gebruikelijke hoge comfortniveau. De keuze is best lastig: als je een tweepersoonsbed wilt (550 RD), moet je het doen zonder de grote keuken voorin (55O BET), die er alleen is met eenpersoonsbedden en de ruime badkamer achter. De comfortabele L-lounge (550 SE) heeft eenpersoonsbedden die met een lattenbodem kunnen worden verbonden (breedte: 2,10 meter). De douche/toiletruimte is bescheiden, in tegenstelling tot de 550 RD met een riante badkamer op het 1,50 meter brede eilandbed, maar een kleinere keuken op de ronde zitbank.

De 550 SE heeft een riante L-lounge, die perfect is afgestemd op de 32-inch tv in de sideboard. De lay-out is op consequente wijze ingesteld op twee personen.

Wordt het een caravan of toch liever een kampeerauto? Autoweek zet in dit artikel de plussen en minnen van beide op een rij. In ons dossier Campers & Caravans vind je nog veel meer informatie over kamperen op wielen.



