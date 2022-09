Uitzonderlijk veel pech op vakantie: deze panne kwam het vaakst voor

De ANWB heeft een bijzonder drukke zomer achter de rug als het aankomt op pechmeldingen. Zelfs vergeleken met de laatste zomer vóór corona kwamen Nederlanders in binnen- en buitenland bijzonder vaak in de problemen.

Afgelopen zomer hadden fors meer Nederlanders te maken met pech onderweg met de auto, camper of caravan in het buitenland, meldt de ANWB vrijdag. Uit binnen- en buitenland ontving de ANWB in totaal ruim 760.000 telefoontjes. Het aantal pechmeldingen steeg met ruim 20 procent ten opzichte van 2019, de laatste ‘normale’ zomer voor corona. Startproblemen kwamen het vaakst voor, gevolgd door vermogensverlies, brandende controlelampjes, een lekke band en koelproblemen.

Frankrijk op 1

De meeste pechmeldingen kwamen uit Frankrijk, gevolgd door Duitsland en Italië. Opvallend noemt de ANWB de stijging van het aantal meldingen uit Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Ruim zevenduizend auto’s werden gerepatrieerd naar Nederland, een stijging van ruim 35 procent ten opzichte van 2019.

De ANWB hield al rekening met grote drukte deze zomer. ,,Vakantiegangers trokken er massaal met de auto op uit”, aldus de ANWB. Mensen moesten soms langer wachten op hulp, wat zou zijn gekomen door een tekort aan huurauto’s en ontoereikende capaciteit bij garages om auto’s ter plekke te repareren.

Achterstallig onderhoud

Dat het zoveel meer meldingen waren dan vóór corona is natuurlijk opvallend. Een woordvoerder van de ANWB laat aan NU.nl weten dat het flinke aantal autovakanties meespeelt: ,,Dit was de eerste zomer sinds 2019 dat we echt weer zonder reserves naar het buitenland konden, dat de coronabeperkingen eraf waren, en dat mensen er massaal met de auto op uit zijn gegaan. Dat heeft geleid tot een drukke zomer met veel pech met de auto.”

Achterstallig onderhoud lijkt geen rol te spelen. In de coronajaren, vooral in 2020, werd er veel minder gereden. Auto’s bleven vaker stilstaan en dat zou bij sommige mensen kunnen hebben geleid tot het uitstellen van onderhoud. In mei 2020 bleek echter dat de meeste mensen zich door corona er niet van lieten weerhouden om hun auto te laten onderhouden, vorig jaar zomer hadden garages het zelfs ‘uitzonderlijk druk’ met onderhoud.

Steeds oudere auto's

Wat mogelijk niet helpt, is dat we in Nederland gemiddeld steeds oudere auto’s rijden. Ook rijden we nog minder dan vóór corona, waardoor mankementen mogelijk minder snel aan het licht komen en dan juist bij een lange vakantierit de kop op steken.

