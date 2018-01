Uber neemt afscheid van de taxichauffeur

Peugeot-moeder PSA: in 2025 complete autovloot elektrisch

20 januari Over maximaal drie jaar is volgens de topman de helft van alle auto’s van PSA al (deels) elektrisch. In 2025 moet de gehele vloot van zowel Peugeot, Citroën, DS en Opel en Vauxhall een vorm van elektrische aandrijving hebben. Dat is opvallend, want drie maanden geleden toonde de PSA-baas zich nog erg wantrouwig tegenover de elektrische auto. “De wereld is gek geworden”, was toen zijn reactie op politieke initiatieven tegen de verbrandingsmotor.