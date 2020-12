Uber-chauffeurs worden verplicht elektrisch te rijden

Taxiplatform Uber maakt de overstap naar elektrische taxi's, te beginnen in Amsterdam in 2025. Chauffeurs die het niet zien zitten om een elektrische auto aan te schaffen, of het niet kunnen betalen, mogen dan niet langer voor Uber rijden.

Ook in Londen wordt elektrisch rijden de norm, zegt Uber-directeur Anabel Diaz. ,,Londen en Amsterdam zijn de twee steden met de beste infrastructuur. Je moet als chauffeur niet naar een laadpaal hoeven zoeken. En het moet mogelijk zijn om 's nachts te laden. Andere Nederlandse steden volgen; we houden de ontwikkelingen daar in de gaten.'' Doel is dat in Europa in 2025 minimaal de helft van alle taxiritten in zeven grote steden elektrisch is.

Uber gaat niet betalen voor de vergroening. De Amerikaanse gigant heeft geen eigen voertuigen en gaat ook zelf geen elektrische auto's kopen. Uber zegt de 4000 chauffeurs die in Nederland voor het bedrijf rijden wel bij de vergroening 'te ondersteunen'. Het bedrijf bedingt kortingen bij autoverkopers. Een elektrische Nissan Leaf is bijvoorbeeld met 20 procent korting aan te schaffen.

Ook komen er leasemogelijkheden. ,,En we maken de ritten met de elektrische taxi - Uber Green - 2 euro per rit duurder. Veel mensen willen met een duurzame taxi reizen en willen die opslag betalen voor een milieuvriendelijke rit. Dat hebben we onderzocht.'' 1,50 euro van die opslag gaat naar de taxichauffeur, 50 cent is voor Uber, zodat het voor de chauffeurs iets aantrekkelijker wordt om elektrisch te gaan rijden.

Wat investeert Uber zelf in de vergroening? Wereldwijd denkt het bedrijf uiteindelijk 800 miljoen dollar kwijt te zijn aan de transitie. In Nederland is daar nog weinig van te merken. De gigant twijfelt over een plan om ritten met Uber Green tijdelijk goedkoper te maken dan een standaardrit om zo de vraag naar elektrisch vervoer te stimuleren. 10 procent van de taxi's die in Nederland voor Uber rijden, is al elektrisch.

Vervuilende auto's

Volledig scherm Anabel Diaz. © Uber Dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie blijkt uit het feit dat Uber-chauffeurs nog altijd in een tien jaar oude vervuilende auto mogen rijden. ,,In 2025 zijn er geen Uber-taxi's meer op benzine of diesel in Amsterdam'', roept Diaz, maar met de vergroening lift het bedrijf mee met beleid van de lokale overheid. Het Amsterdamse stadsbestuur heeft zelf al besloten dat alle taxi's in 2025 bij voorkeur emissieloos moeten zijn.

Uber is geen traditioneel bedrijf; het is een platform voor vraag en aanbod. Een app dient als digitale taxicentrale die klanten en zelfstandige taxichauffeurs samenbrengt. Die methode zette de taxiwereld op zijn kop toen Uber in 2012 op de Nederlandse markt kwam en nog steeds zijn er conflicten. Uber zou de chauffeurs het vel over de neus trekken, 25 procent van de totale ritprijs is voor het Amerikaanse bedrijf.

Uber zorgt dat de chauffeurs klanten krijgen en handelt de betaling af. En dat werkt bijzonder effectief. Uber behoort vaak tot de goedkoopste taxi-opties. Oneerlijke concurrentie, roept de taxibranche al jaren. Vakcentrale FNV vindt dat de chauffeurs feitelijk een verkapt dienstverband hebben en eigenlijk in dienst van het Amerikaanse bedrijf moeten komen.

Platformeconomie

De FNV voert een achterhaalde discussie, volgens Diaz. ,,De platformeconomie is een feit. Het brengt nieuwe manieren om het werk te organiseren. Een groot deel van onze chauffeurs is blij met de flexibiliteit die het biedt. Je kunt zelf kiezen hoe en wanneer je werkt.''

Met rijden voor Uber zou een chauffeur niet veel meer dan het minimumloon verdienen, Diaz bestrijdt dat. ,,Een chauffeur die 40 uur per week voor ons rijdt of beter gezegd op de app actief is, verdient 4214 euro.’’ Daar moeten de kosten voor de auto en brandstof en inkomstenbelasting nog af. En dus ook de kosten voor een nieuwe elektrische auto. Zonder de opslag van 2 euro per rit, is de overstap voor de chauffeurs bijna niet te betalen.

Klappen

Door de pandemie kreeg Uber rake klappen. ,,We zagen een reductie van 50 procent,’’ zegt Diaz. In het derde kwartaal van dit jaar zette het Amerikaanse bedrijf 3,1 miljard dollar (2,6 miljard euro) om - 18 procent minder dan een jaar eerder - en leed het bedrijf meer dan een miljard dollar verlies. Nog harder werden de taxichauffeurs geraakt. Uber vulde het omzetverlies niet aan. ,,We deden wel iets. We vergoedden een plexiglas scherm zodat reizen veilig was. En iedere chauffeur die ziek werd door corona kreeg inkomensondersteuning.’’

