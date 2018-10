Twentse ‘broekies’ verkopen Bugatti Chiron van 4 miljoen euro

Rij-impressie Onderweg met de Maserati Levante: gracieuze luxe

19 oktober Grote SUV’s zijn eigenlijk de Gran Turismo’s van nu. Want hoge sportwagens met meer comfort en praktische mogelijkheden dan platte sportwagens. En laat Maserati nou altijd meer een merk van GT’s zijn geweest dan van sportwagens. Geen wonder dus dat de Levante een verkoophit is, ook al zie je ‘m in Nederland weinig.