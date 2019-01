Tweederde Franse flitspalen gesloopt, schade ruim half miljard

Overgeschilderd, omgezaagd, in de brand gestoken, met explosieven bewerkt: in Frankrijk staan nauwelijks nog radarpalen overeind sinds de beweging van de gele hesjes zijn woede massaal koelt op deze statische overheidsdienaren. Volgens berekeningen van de Franse krant Le Parisien leidt het vandalisme niet alleen tot een enorm gat in de rijksbegroting, maar tevens tot astronomische reparatiekosten.