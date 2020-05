Tweedehandsje, deelauto, scooter of e-bike; alles beter dan het ov

,,Vooral de verkoop tussen particulieren onderling zit in de lift’’, zegt Tom Huyskens van brancheorganisatie Bovag. ,,Bij de vakhandel is de verkoop nu 10 procent minder dan vorig jaar, maar vorig jaar was een absoluut recordjaar voor occasionverkoop. We verwachten dat de min volgende maand is verdwenen en als de maatregelen blijven dan is er na de zomer een plus in de verkoop.’’

,,Wij hebben dezelfde omzet als vorig jaar en dan doe je het niet slecht’’, zegt Pascal van Loosen van autobedrijf Vari Ridderkerk. ,,Vooral de budgetcategorie tot 5000-6000 euro doet het goed. We hebben veel mensen in de zorg die oproepbaar zijn die een auto kochten, maar ook klanten die niet meer met het openbaar vervoer willen. Zij denken: laten we eerst met een kleine, goedkope auto beginnen en als het bevalt kunnen we altijd nog iets duurders kopen. En wat ik ook merk: mensen kiezen voor goedkoop omdat er toch onzekerheid is over de eigen baan.’’

Levertijden

Eerder constateerde Bovag ook een piek in de verkoop van scooters en e-bikes. Hier en daar worden zelfs al levertijden gemeld voor e-bikes.

Fietsverkoper Stella heeft marktonderzoek laten doen en stelt dat 10 procent van de Nederlanders het vakantiegeld gaat besteden aan een e-bike. Niet alleen om te pendelen, maar als alternatief voor de buitenlandse vakantie die bij veel mensen in het water valt.

Bovag verwacht dat het vakantiegeld ook benut zal worden voor de aanschaf van een tweede auto. ,,Mensen die normaal gesproken alleen met het ov reizen zijn vaak geen autoliefhebbers. Zij gaan geen 15.000 euro uitgeven aan een tweedehandsauto bij de vakhandel, maar die zoeken op Marktplaats naar een goedkoop autootje van een paar mille dat ze die meteen kunnen gebruiken.’’

Volledig scherm Steeds meer mensen bewegen zich per e-bike door het verkeer. © ANP

De RAI Vereniging onderzocht deze maand het reisgedrag van Nederlanders in coronatijd. Twintig procent van de ov-reizigers, mijdt voortaan bus, trein en tram. En van die groep ziet 63 procent de auto als beste alternatief.

Deelauto

Autodeelplatform Snappcar, waarbij 50.000 particulieren hun auto verhuren, meldt een stijging van 15 procent ten opzichte van vorig jaar. En boekten voorheen mensen gemiddeld 5 dagen van tevoren een auto, dat is nu nog maar 1,5 dag. ,,Voor de corona-uitbraak stonden auto’s al gemiddeld 23 uur stil per dag. Met de vele thuiswerkers staan auto’s nog vaker geparkeerd. Met de 50.000 auto’s van onze leden kunnen wij een grote bijdrage leveren om mensen veilig van A naar B te laten gaan als dat noodzakelijk is. De groei van het autodelen zal komend jaar ongetwijfeld verder versnellen, zo is onze verwachting“, zegt Victor Tol van het bedrijf.

Zweden

Snappcar is ook actief in Zweden. Daar is het openbare leven veel minder stilgelegd door de overheid. Maar ook daar is de auto een alternatief voor het ov. Snappcar zag het aantal verhuringen afgelopen maand verdubbelen in Zweden.