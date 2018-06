Tweedehands Ford Fiesta: geliefde allemansvriend

Aankoopadvies

• Controleer bij de 1.6 TDCi of de oliepeilstok nog heel is. Deze is vrij broos. Als deze afbreekt moet het hele oliecarter worden gedemonteerd.

• De roetfilters bij de diesels moeten geregeld worden gereinigd. Deze kunnen te ver vervuilen en vastlopen. Revisie of vervanging is dan noodzakelijk. Als het kordaat bijgehouden wordt, is reinigen en nieuwe vloeistof voor lange tijd afdoende.

• Het relais van de koeling-fan kan vastplakken en dienst weigeren. Is goedkoop te vervangen.

• Tussen de accu en de zekeringskast is de verbinding niet altijd even goed.

• Het hoofdrelais wil ook weleens dienst weigeren. Relatief eenvoudig te vervangen.

• De nokkenas-sensor kan los zitten. Hierdoor kan de boordcomputer een motorstoring aangeven.

• Bij het gaspedaal kan het massacontact niet goed functioneren. Eveneens eenvoudig te verhelpen.

• De afwerking is niet altijd even goed. Bijgeluiden als piepjes, kraakjes en rammeltjes kunnen voorkomen in het interieur van de Fiesta.

• De schakelkabels van de handgeschakelde transmissie kunnen losraken. Dit kun je eenvoudig controleren: de bak moet vrij strak en precies schakelen. Gaat het heel hakerig of lam, dan moeten die kabels waarschijnlijk worden vervangen.

• De spanning van de accu moet boven de 11 volt blijven. Gebeurt dat niet, dan kan het zijn dat het display geen goede waardes meer aangeeft. Ook wil de radio dan niet meer uit en kunnen deursloten ineens openen of sluiten.

Aanbod en prijzen

De Ford Fiesta biedt een goede combinatie tussen prijs, rijeigenschappen en design. Dat maakt het een uitzonderlijk populaire auto, ook onder de occasions op Autotrack. De vijfdeurs-variant is veruit in de meerderheid. Diesel is veel populairder dan benzine: Iets meer dan 250 zijn oliestokers, de rest rijdt op benzine.

De Ford Fiesta is er vanaf een kleine 5.000 euro. Voor dat bedrag heb je een van de eerste auto's van de serie. Er is dan keuze tussen diesel met meer dan 2 ton op de klok of een 1.25 met iets meer dan 160.000 km. De duurste Fiesta’s zijn allemaal ST’s, de snelle variant van de Fiesta. Die kosten iets meer dan 20 mille. De duurste ‘niet-ST’s’ kosten ongeveer 15.000 euro. Voor dat bedrag staat er een hele jonge Fiesta EcoBoost met weinig kilometers voor de deur.

Profiel

Deze generatie Fiesta begon zijn carrière als ‘Ford Verve Concept’. Een aantrekkelijk en speels gelijnde auto die als voorbode moest dienen voor de nieuwe Ford Fiesta. In de meeste gevallen geeft zo’n conceptcar aan welke kant het ongeveer opgaat. Zo niet met de Ford Verve, in 2008 bleek dat Ford met de zevende generatie de lijnen van het studiemodel grotendeels had overgenomen. De Fiesta van de zevende generatie is erg herkenbaar aan de spitse koplampen, grote jumperpartijen en hooggeplaatste achterlichten. Dat lef is nog indrukwekkender vanwege het feit dat deze Fiesta in principe wereldwijd verkocht moest worden.

Aanvankelijk was de Fiesta 7 er met twee 1.25 viercilinders (van Yamaha) en een 1.4 en 1.6 (van Ford zelf). De 1.6 TDCi diesel werd ontwikkeld in samenwerking met Peugeot. De 1.4 was als enige met een automaat te bestellen. In 2009 kwam er ook een LPG variant met een af-fabriek LPG-installatie. Een andere auto voor de financieel en milieubewuste bestuurder was de spaarzame 1.6 TDCI Econetic. In 2010 werd de 1.6 TDCi vervangen door een nieuwe 1.6 TDCi. Deze had meer vermogen en minder uitstoot.

Vanaf modeljaar 2012 kreeg de Fiesta een facelift. Uiterlijk verschil was de voorzijde, de Fiesta kreeg een een grille met een kleine luchtopening laag in de bumper. Op technisch gebied veranderde er meer. De 1.25 en 1.4 en 1.6 benzinemotor werden geschrapt ten faveure van één-liter driecilinders. De instapper leverde 65 pk, de variant daarboven kwam tot 80 pk. Op basis van dit blok waren er ook twee EcoBoost-varianten met een turbo waardoor het vermogen hoger werd: 100 of 125 pk. Deze motoren waren zeer compact, het blok zelf is niet groter dan een A4-formaat papiervel. De 1.6 TDCi blijft behouden.

Topmodel werd de Fiesta ST. Die heeft ook een EcoBoost-motor onder de kap, een 1.6 viercilinder. Het maximumvermogen is 182 pk, waardoor de prestaties meer dan aangenaam zijn. In 2014 kwam er ook een 140 pk sterke 1.0 EcoBoost. Vanaf modeljaar 2015 werd de 1.6 TDCI vervangen door een 1.5 liter diesel. In 2017 lanceerde Ford nog enkele ‘Ultimate Editions’, extra complete modellen om de verkopen een beetje op gang te houden. De nieuwe Fiesta nam halverwege 2017 het stokje over.