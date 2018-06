Tweedehands BMW 3 Serie: onovertroffen rijgenot

Aankoopadvies

• Volgens BMW is de automaat ‘sealed for life’ en hoeft de olie nooit ververst te worden. De producent van de transmissie (ZF) geeft aan dat het raadzaam is om af en toe de transmissie-olie te vervangen.

• Bij de 335i is het raadzaam om te controleren of er lekkage is bij het oliefilter. Zo ja, dan moet meestal de koppakking worden vervangen.

• Ook specifiek voor de 335i is de handgeschakelde versnellingsbak. Die kan defecten veroorzaken door de grote krachten van de zescilindermotor.

• Bij diesels is de kilometerstand niet doorslaggevend, mits er maar lange stukken mee zijn gereden. De roetfilters kunnen gemakkelijk verstopt raken als er voornamelijk korte stukken mee wordt gereden.

• Tot en met productiejaar 2013 kunnen de modellen met een viercilindermotor problemen ondervinden met een uitvallende rembekrachtiging. Dit komt door een tekort aan smering voor de vacuümpomp. Er is een terugroepactie voor geweest, maar controleer het voor de zekerheid.

• Let op met een trillend stuurwiel. Dit kan betekenen dat de wielen uitgelijnd moeten worden. Mocht dit niet helpen, dan moet het stuurhuis vervangen worden.

• Bij de stoelen van de ‘Sportline’-uitvoeringen kan er op de frames roest optreden.

• De kabel en het slot om de motorkap te openen, kan dienst weigeren. Dit is eenvoudig te controleren.

• Controleer of het schuifdak goed functioneert, dit kan soms erg traag sluiten.

• Als er niemand op de bestuurderstoel zit, maar de boordcomputer wel aangeeft dat de gordels omgedaan moeten worden, is de bevestiging van de gordelsensor defect.

• De 3 Serie heeft een tweetonige claxon. Daarvan wil er eentje nog weleens kapot gaan. In principe geen ramp, maar het klinkt niet zo ‘duur’.

• De alarmsystemen die door de importeur in Nederland zijn ingebouwd, kunnen kuren vertonen. Zorg in elk geval dat de code aanwezig is om het systeem te resetten.

Aanbod en prijzen

De 3 Serie is een zeer gewilde auto. Nieuw zijn er meer dan 34.500 exemplaren van verkocht. Op Autotrack.nl staan er dan ook veel occasions uit deze periode te koop.

De zesde generatie van de BMW 3 Serie (F30) werd eind 2011 geïntroduceerd. In Nederland kwamen de eerste exemplaren in januari 2012 op de weg. De goedkoopste 3 Series van deze generatie vind je vanaf zo’n 13.000 euro. Voor dat bedrag vind je een relatief sober uitgevoerde auto met viercilinder dieselmotor en een kilometerstand van rond de 200.000 km. Op nieuwe exemplaren en de M3 na, kosten de duurste 3 Series zo’n 70.000 euro. Daarvoor heb je een zeer jonge 3 Serie met een zescilinder motor, lage kilometerstand en rijke uitrusting.

Over die uitrusting; het is van belang om zorgvuldig uit te zoeken welke opties je wenst. Op het gebied van passieve en actieve veiligheid is de 3 Serie compleet, maar qua luxe is er enorm veel keuze uit bekledingen, pakketten, uitvoeringen, velgen en opties.

Profiel

De 3 Serie is er in drie verschillende carrosserievarianten: sedan (F30), stationwagon (Touring, F31) en hatchback (GT, F34). Die laatste biedt een iets hogere zitpositie en een langere wielbasis. Bijna alle 3 Series zijn standaard voorzien van achterwielaandrijving, op de sterkste dieselmotor (335d) was het standaard. De 330d, 335d, 335i en 340i hebben een zescilindermotor onder de kap. Bijna alle andere 3 Series hebben een viercilindermotor, behalve de 318i van ná 2016. Die is namelijk voorzien van een driecilinder.

Een belangrijke reden om te kiezen voor een BMW 3 Serie zijn de rijeigenschappen. Die zijn namelijk uit de kunst, dankzij een goede gewichtsverdeling, achterwielaandrijving en sportieve afstemming. Ook de motoren dragen bij aan de feestvreugde, met name de zes-in-lijn motoren, maar ook de viercilinders zijn erg prettig in de omgang. Sinds de F30 zijn alle motoren in de 3 Serie voorzien van een turbo en is de besturing elektronisch bekrachtigd. Dit is gedaan om de auto een stuk zuiniger te maken. Dat is grotendeels gelukt. Ten opzichte van zijn voorganger (de 3 Serie E90, van 2005 tot 2011) is de F30 zowel vlotter als zuiniger, alhoewel de verschillen qua verbruik niet zo groot zijn als ze op papier doen vermoeden. Nog een voordeel van de 3 Serie is het interieur. Niet zozeer de ruimte op de achterbank, die is voor het D-segment erg krap. Qua afwerking en materiaalgebruik is het een complete auto. Ook de zitpositie voor de voorpassagiers is werkelijk top. Het draagt allemaal bij aan de rijbeleving van de 3 Serie, precies zoals BMW dat al jarenlang doet.