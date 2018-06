Tweedehands BMW 3 Serie: elegante klasse

Aankoopadvies

• Er zijn wat issues geweest met de stuurbekrachtiging. Deze kan namelijk spontaan uitvallen. Hier is een terugroepactie voor geweest. Controleer of de auto in kwestie dat ook heeft gehad.

• Hetzelfde geldt voor de rembekrachtiging. Ook hier is een terugroepactie voor geweest.

• De ontluchtingslang van de tank kan doorslijten. De slang staat namelijk in contact met een scherp stuk metaal. Met name bij een volle tank is de kans op slijtage vrij groot. Het is te verhelpen met een nieuwe slang, maar dit is zeer arbeidsintensief werk.

• De 3 Serie E90 was een uitermate populaire auto in de lease. Sommige exemplaren hebben een vrij zwaar leven gehad. Controleer of de onderhoudshistorie sluitend is, met name de laatste beurt.

• Controleer de thermostaat geregeld. De E90 heeft namelijk geen temperatuurmeter in het dashboard.

• Over het algemeen zit het wel snor met de betrouwbaarheid van de motor. Het grootste bekende probleem is de motor van de 320d. Daarbij wil de turbo nog wel eens voortijdig dienst weigeren.

• Controleer of de koppeling prettig werkt. Deze is namelijk uitgerust met een vertragingsklep, die nogal hard kan slijten. Je kunt dit merken als de koppeling te abrupt oppakt en wat schokt.

• De dieselmotoren hebben last van vastgelopen EGR-kleppen en Swirlflaps. Deze raken vervuild en functioneren dan niet meer optimaal. Rijd je ermee door dan kunnen ze afbreken waardoor er schade kan ontstaan aan de turbo’s, zuigers of cilinderkopppen. Preventief vervangen is een verstandige keuze.

• De banden kunnen relatief snel slijten. Met name de sportievere varianten met sportonderstel en grote velgen zijn er gevoelig voor. Vooral de achterbanden hebben het relatief zwaar.

• Over banden gesproken, standaard leverde BMW alle 3 Series E90 af met run-flat banden. Het nadeel is dat het niet de meest prettige banden zijn qua comfort.

Aanbod en prijzen

Van de 3 Series uit de periode 2005-2013 is het aanbod groot. Vooral sedans, maar ook de Tourings ( (stationwagon) zijn ruim vertegenwoordigd. Voor de coupé moet je al harder zoeken, terwijl de cabriolet nog zeldzamer is.

Een BMW 3 Serie met automaat is goed te vinden. De meest populaire brandstofsoort onder de occasions is benzine, gevolgd door diesel.

Een redelijke E90 is te vinden vanaf 5.000 euro. Voor dat geld staan er voornamelijk zeer sober uitgevoerde 318d Tourings te koop, met meer dan 200.000 km op de teller. Sommige exemplaren hebben zelfs het dubbele erop staan. De duurste exemplaren van de E90 kosten zo’n 50.000 euro. Dit zijn allemaal M3’s met een lage kilometerstand. De duurste ‘niet-M3’ kost tussen de 25 en 30 mille. Voor dat geld heb je een jonge 335i.

Profiel

De 3 Serie E90 werd eind 2004 onthuld en de eerste exemplaren werden in januari 2005 geleverd. Dik een half jaar later volgde de stationwagon, Touring genaamd (E91). Een jaar later volgde er een coupé (E92). Deze had in vergelijking met de vorige 3 Serie (E46) duidelijk een ander uiterlijk dan de sedan en stationwagon. In het begin van 2007 completeerde de cabriolet (E93) de range. Het was de eerste cabriolet in zijn klasse met een opvouwbaar stalen klapdak.

In eerste instantie was de 3 Serie leverbaar als 318i, 320i, 325i en 330i (benzine) en 318d, 320d en 330d (diesel). Later werd het aanbod uitgebreid met grotere en kleinere motoren. De absolute topuitvoering was de M3, die was uitgerust met een 4-liter grote achtcilinder, goed voor 420 pk. Subtopper was de 335i, de eerste BMW 3 Serie met een turbomotor. De eerste versie had een bi-turbo setup, na de facelift werd dit een enkele turbo van het ‘twin-scroll’ type. Voor de sportieve veelrijders is de 335d een optie, met meer dan 300 pk een van de snelste diesels in zijn klasse.

In 2008 kreeg de gehele 3 Serie een facelift. De voorkant werd iets ronder dankzij nieuwe koplampen en een andere voorbumper. De achterkant kreeg echter de grootste transformatie. De achterlichten werden geheel rood en anders van vorm. Qua motoren veranderde er qua benaming niet heel erg veel, maar alle blokken werden wel iets herzien voor meer vermogen en koppel, in combinatie met een lager verbruik. Zo voldeed de nieuwe 330d aan de toen nog lang niet geldende Euro 6 emissie-eisen.

De 3 Serie Coupé en Cabriolet werden pas in 2010 voorzien van een technische en visuele update. In tegenstelling tot de sedan en Touring zijn de uiterlijke verschillen veel kleiner. In 2012 werd de 3 Serie E90 opgevolgd door de F30. De coupé en cabriolet bleven nog een jaar langer in productie om te worden afgelost door de 4 Serie.