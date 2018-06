Tweedehands BMW 1 Serie: compacte luxe

De BMW 1 Serie is een van de meest gezochte occasions. Waar moet je op letten als een gebruikte BMW 1 Serie koopt?

Aankoopadvies

• Dankzij de achterwielaandrijving nemen de transmissie en de aandrijfas naar achteren behoorlijk wat ruimte in beslag. De F20 is verreweg de krapste auto in zijn segment (op de achterbank).

• De zescilinder M135i heeft een terugroepactie gehad voor een defect in het VANOS systeem dat de variabele kleppen regelt. Controleer of deze ook is uitgevoerd.

• De banden kunnen ongeregeld slijten en slijten iets sneller dan normaal.

• De standaarduitrusting was niet riant, controleer of alles erop zit wat gewenst is.

• De pomp van de stuurbekrachtiging kan storingen veroorzaken, waardoor de bekrachtiging af en toe wat weg lijkt te vallen.

• De brandstofpomp kan kuren vertonen.

• De ventilatieopeningen bij het schutbord raken gemakkelijk vol door bladeren. Hierdoor kan het water niet snel genoeg worden afgevoerd. Even schoonmaken en het is opgelost.

• De bak is volgens BMW ‘sealed for life’, maar het kan absoluut geen kwaad om de af en toe de olie in de transmissie te verversen.

• Bij exemplaren uit 2014 kunnen de ventilatoren op hol slaan. De motor gaat dan over op een noodprogramma. De auto rijdt dan wel, zij het langzaam. Enkel een nieuwe ventilatorunit kan soelaas bieden.

• Bij de benzinemotoren kan het inlaattraject verstopt raken. Je kunt dit herkennen aan een hoger olieverbruik, zwart-geroete uitlaten en een pingelende motor.

Aanbod en prijzen

Van het huidige aanbod aan BMW 1 Series is de meerderheid uitgerust met een benzinemotor, maar ook diesel is goed vertegenwoordigd. Minder dan de helft van de occasions beschikken over de uiterst plezierige achttraps automaat van ZF. De driedeurs is aanzienlijk zeldzamer dan vijfdeurs.

De goedkoopste 1 Serie F20 is er al vanaf 10.000 euro. Daarvoor krijg je een relatief sober uitgevoerde 1 Serie met basismotor en een relatief hoge kilometerstand. De duurste exemplaren zitten rond de 60 mille. Dan heb je een zo goed als nieuwe M140i met rijke uitrusting en nauwelijks kilometers op de klok. De BMW 1 Serie F20 is vrij modern en kent mede daardoor vrij weinig gebreken.

Profiel

BMW heeft geruime tijd geprobeerd aansluiting te vinden in het C-segment. Dat deed het merk uit Beieren eerst met de 3 Serie Compact. Zoals de naam suggereerde was het een compacte 3 Serie, een driedeurs hatchback van de 3 Serie (E36). Om de auto goedkoper te maken werd de achteras-constructie van de oudere E30 gemonteerd. Dat resulteerde in een minder verfijnd weggedrag dat kenmerkend was voor de andere 3 Series.

Ondanks een matig succes probeerde BMW in 2000 nogmaals met de E46 generatie, ditmaal met een hoogwaardig onderstel dat gelijk is aan de 3 Serie. De auto was wederom geen succes, in twee opzichten. De auto verkocht niet zo goed als grote concurrent Audi A3 en de auto was voor BMW ongeveer net zo duur om te produceren als de reguliere 3 Serie.

In 2004 lanceerde BMW een volwaardige C-segment auto, de 1 Serie (E87). De achterwielaandrijving was een unieke feature in dit segment. Deze hatchback was voor BMW wél een groot succes. Het mag dan ook geen verrassing heten dat de tweede generatie 1 Serie op dit recept voortborduurt.

De 1 Serie (F20) kwam in 2011 op de markt, enkel als vijfdeurs hatchback. Een jaar later voegde BMW daar een driedeurs variant aan toe. De 1 Serie Coupé en Cabriolet waren nog van de vorige generatie en bleven nog even in productie tot respectievelijk 2013 en 2014. Deze auto’s werden opgevolgd door de 2 Serie.

Sinds 2011 zijn er bijna 22.000 exemplaren van de 1 Serie in Nederland verkocht, waarbij moet worden aangetekend dat daar een paar verdwaalde coupé’s en cabriolets van de vorige generatie tussen zitten. Daarnaast is de F20 nog altijd in productie. Omwille van de efficiency zijn alle motoren uitgerust met turbomotoren en een start-stopsysteem. De 114, 118, 120 en 125 zijn er zowel als benzine en diesel.

De topper van de range is de M135i. Dit is geen hardcore ‘M’-model, maar nog altijd een bovengemiddeld snelle hot hatch. De zescilinder was aanvankelijk goed voor 320 pk, twee jaar later werd dat 326 pk. Vierwielaandrijving was mogelijk op de 118d, 120d, M135i en M140i, maar komt in Nederland vrij weinig voor.

Het uiterlijk van de 1 Serie werd niet door iedereen gewaardeerd, waardoor de auto relatief snel een facelift kreeg met minder opvallende koplampen. Na de facelift vervielen de 114i en 114d. De 116i en 118i zijn sinds de opfrisbeurt uitgerust met een driecilinder. Een jaar na de facelift werd de M135 vervangen door de M140i met maar liefst 340 pk.