Tweedehands auto's duurder dan ooit, en voorlopig blijft dat zo

Waarom je auto voor zaterdag door de wasstraat moet

Nu de vrieskou weg is en het zout snel van de straten spoelt door de regen, wordt het hoog tijd om de wasstraat op te zoeken. Strooizout is namelijk een van de grootste vijanden van de auto. Vooral oudere auto’s hebben veel te lijden van dit agressieve goedje, dat zich in zo’n beetje alle onderdelen van je auto invreet.

11:35