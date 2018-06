Tweedehands Audi A4: krachtige middenklasser

Aankoopadvies Audi A4

• Bij de TFSI-motoren kan het olieverbruik erg hoog zijn. Dat is te wijten aan slecht functionerende olieschraapveren in de zuigers. De zuigers vernieuwen is een optie om het te verhelpen, maar is dermate kostbaar dat het extra olieverbruik voordeliger is.

• Een ander punt bij de TFSI-motoren zijn de kettingspanners van de distributieketting. Deze kunnen iets slippen waardoor de motor niet soepel draait. Dit kan zorgen voor ernstige motorschade.

• Bij de V6 dieselmotoren (2.7 TDI en 3.0 TDI) slijten de wervelkleppen vrij snel. Hiervan komt op een gegeven moment een foutmelding. Deze is eenvoudig te verhelpen: de dealer kan ze onder coulance vervangen terwijl de specialist ze kan verwijderen.

• De Multitronic automaat is een aparte automaat, in principe is het een continue variabel transmissie. Heel erg sportief is deze bak niet. Ook kent deze een aantal issues. Abrupte acceleratie, moeizaam achteruit rijden en schokkend schakelen kunnen problemen zijn.

• Bij de koppeling van de handbak kan de koppeling een punt van aandacht zijn. Deze moet schokvrij en soepel aangrijpen.

• Dat geldt ook voor de S-Tronic automaten. Bij deze transmissie moeten de schakelmomenten bijna naadloos en zonder schokken verlopen.

• De automatische handrem voor het parkeren werkt niet altijd goed. Controleer of je rustig kunt wegrijden zonder dat de handrem blijft ‘hangen’.

• De A4 kan uitgerust worden met bijzondere elektronische gadgets en hulpsystemen. Controleer of deze allemaal goed functioneren, met name de parkeersensoren en het infotainment systeem.

• Uitrusting: de Audi A4 is standaard vrij kaal uitgerust en opties konden erg prijzig zijn. Loop na of alle opties erop zitten de gewenst zijn. Ook in het kader van doorverkopen: een compleet uitgeruste A4 is couranter dan een kale.

Aanbod en prijzen

Van het (ruime) aanbod aan Audi’s A4 is ongeveer een kwart een sedan, bij de rest gaat het om stationwagons die Audi ‘Avant’ noemt. De handgeschakelde A4 is in de meerderheid. Als occasion zijn er ongeveer evenveel exemplaren op diesel als op benzine. In basis is de A4 een voorwielaangedreven auto, maar sommige zijn voorzien van het befaamde Audi ‘quattro’ vierwielaandrijving-systeem.

Er is een beperkt aanbod aan ‘A4 Allroad’: net als de Audi A6 Allroad is dit een stoere variant van de A4 met een grotere rijhoogte en zwarte kunststof bumpers. In tegenstelling tot veel andere auto’s van dit type, heeft de A4 Allroad altijd quattro vierwielaandrijving. De S4 en RS4 zijn wel vertegenwoordigd, maar rekenen we in dit advies niet mee. Die auto’s kennen hun eigen specifieke aandachtspunten.

De goedkoopste versies van A4 B8 zijn vroege exemplaren met een 1.8 TFSI of 2.0 TDI motor, in een relatief sobere uitvoering en een redelijke kilometerstand. Er staan een paar luxere modellen tussen, maar die hebben een navenante kilometerstand. De duurste A4 is een jonge, met opties volgeladen Allroad, met een zescilinder dieselmotor (3.0 TDI) en weinig kilometers. Deze staan te koop voor zo’n 40 mille.

Profiel

De Audi A4 beleefde zijn debuut op de IAA in Frankfurt, in de herfst van 2007. In 2008 kwamen de eerste exemplaren naar Nederland. De A4 Avant werd enkele maanden later onthuld op de Salon van Genève (2008) en kwam bijna direct op de markt. Aanvankelijk was er keuze uit drie TFSI motoren (120, 160 en 211 pk) en een 3.2 FSI zescilinder. Qua diesels waren er de volgende opties: een 2.0 TDI (143 of 170 pk), een 2.7 TDI en een 3.0 TDI. Die laatste heeft standaard ‘quattro’-vierwielaandrijving, bij de 2.0 TDI, 2.0 TFSI en 3.2 FSI was het optioneel. In 2009 voegde Audi een extra zuinige A4 2.0 TDI ‘e’ aan het gamma toe met 136 pk en een extra laag verbruik.

In 2011 kreeg de A4 een visuele en technische opfrisbeurt. De 2.7 TDI is vervangen door een 3.0 TDI met 204 pk, de 245 pk sterke V6 TDI bleef leverbaar met vierwielaandrijving. De atmosferische 3.2 FSI ging met pensioen, in plaats daarvan is er nu een 3.0 TFSI. Deze heeft geen turbo (zoals de naam wel suggereert), maar een mechanische compressor. In feite is het de motor uit de Audi S4, maar dan softwarematig begrensd op 272 pk. In 2012 kwam de A4 Allroad ook in de showrooms te staan, de allereerste keer dat een Allroad geen A6 betrof. De Allroad is alleen leverbaar met de sterkere motoren uit de A4. Gedurende de periode werden de motoren in de A4 wat krachtiger en zuiniger. Zo kreeg de 2.0 TDI een 190-pk variant en kan de 2.0 TFSI 225 pk leveren. Quattro is in beide gevallen optioneel mogelijk. De A4 sedan werd in juni 2015 afgelost door de A4 ‘B9’. De A4 Avant kreeg in september 2015 een nieuwe opvolger en de A4 Allroad hield het uit tot maart 2016.