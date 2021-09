Twee derde van weggebruikers leest appjes achter het stuur ondanks verbod

Twee derde van alle Nederlandse weggebruikers leest tijdens het autorijden of fietsen gewoon appjes of sms-berichten als die op hun telefoon binnenkomen. Bij meer dan de helft van de mensen leidt dat tot langzamer rijden, slingeren, een afslag missen of zelfs tot ongelukken.

Dat blijkt uit het Social Media Dagboekonderzoek dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft laten uitvoeren voor de bewustwordingscampagne ‘MONO’. Vier dagen lang hielden 1200 bestuurders zo'n dagboek bij waarin ze nauwkeurig beschreven hoeveel berichten ze tijdens de rit ontvingen en verstuurden, waar deze over gingen en hoe belangrijk ze waren.

De automobilisten en fietsers laten zich tóch verleiden als er een berichtje binnenkomt, want in het onderzoek noemen zij de berichten die ze tijdens het rijden ontvangen ‘onbelangrijk’ (84 procent) en ‘het risico van een boete niet waard’ (94 procent). Bijna de helft vindt ze zelfs ‘onzinnig en nutteloos’. Twee derde geeft toe dat ze wel eens zo'n appje of sms'je lezen, jongeren vaker dan ouderen. De berichten onderweg gaan vaak over sociale contacten, afspraken, familie of het zijn gesprekken in groepsapps. 15 procent verstuurt ook berichten tijdens het rijden.

Slingeren

Van de bestuurders die hun telefoon gebruiken in het verkeer, geeft ruim de helft aan dat er daardoor wel eens iets is gebeurd, blijkt uit het onderzoek. Het meest genoemd werd langzamer rijden, van de weg raken of slingeren en trager reageren. In enkele gevallen leidde dat tot een ongeluk of een boete van de politie. Acht van de tien respondenten vonden het bericht een dergelijk voorval niet waard. Een boete voor telefoongebruik achter het stuur is 100 euro (fiets) of 250 euro (auto).

Het ministerie roept mensen op de telefoon tijdens het rijden op ‘niet storen’ te zetten of op een andere manier ervoor te zorgen dat ze onderweg geen notificaties krijgen, om zo afleiding en gevaarlijke situaties te voorkomen. ,,Dit onderzoek laat zien dat veruit de meeste berichten die je tijdens het rijden op de fiets of in de auto krijgt heel goed kunnen wachten. Ook al ben je nieuwsgierig als je een bericht ontvangt, besef dat het lezen en beantwoorden ervan tot gevaarlijke situaties leidt. Dus bescherm jezelf en anderen en rijd MONO, met je ogen op de weg in plaats van op je scherm”, reageert minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat.

