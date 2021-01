Trump heeft The Beast, Rutte een Koga van 1300 euro

,,Het gaat om een Koga F3 van drie jaar oud. Mark Rutte heeft ‘m zelf gekocht bij een dealer in de omgeving van Den Haag, dus in de buurt van zijn woonplek’’, vertelt Debbie de Wagenaar namens Koga. Het Heerenveense bedrijf, onderdeel van Accell, is trots dat de premier op een in Nederland gemaakte fiets rondrijdt. ,,We merken de laatste dagen dat er meer vraag is naar dit model, dat is echt het Rutte-effect. De F3 is niet elektrisch aangedreven, het is een ideale stadsfiets. Sinds corona is de animo om te fietsen sowieso erg groot. En Hollandser kan het bijna niet hè. Trump laat zich vervoeren in The Beast, een gepantserde wagen van 1,5 miljoen dollar. De Nederlandse premier rijdt rond op onze Koga en is onze vaandeldrager.’’