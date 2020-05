Trucker die remde alsof zijn leven ervan afhing was op verkeerde moment op de verkeerde plek

VRAAG & ANTWOORD ‘Hoezo, om de twee uur opladen? Waar zijn die laadpalen dan?’

3 mei ,,Een lezer meldde laatst in uw rubriek dat hij met zijn elektrische Tesla en caravan moeiteloos door Europa heeft getoerd, door om de twee uur op te laden. Wij hebben 16 maanden achter elkaar door Europa getoerd met een auto die op brandstof rijdt en een caravan. Tijdens de rit van 16.000 kilometer hebben we nadrukkelijk op de laadpalen gelet, in verband met de toekomst, en we telden niet meer dan vier laadpalen. Hoezo, om de twee uur opladen?”, vragen lezers Gusta en Willem Burggraaf.