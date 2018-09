'Toyota zet de deur open voor Android in de auto'

Een samenwerking van Toyota met Google wordt mogelijk volgende maand al bekendgemaakt. Onlangs sloot Google al een samenwerking met de alliantie van Renault, Nissan en Mitsubishi. Die deal gaat echter veel verder. Google levert daarbij de volledige infotainment-software voor de auto's in plaats van dat de telefoons via een app alleen maar toegang krijgen tot het beeldscherm van de auto.

De samenwerking van Google met de drie automerken was een flinke klap voor het Nederlandse TomTom, dat afgelopen week hard onderuit ging op de beurs. TomTom levert ook infotainment-diensten aan automakers, maar krijgt steeds meer concurrentie van met Google's Android Auto en Apple CarPlay. In Nederland is Android Auto officieel nog niet in werking, maar veel Nederlandse automobilisten hebben op internet inmiddels een manier gevonden om de app toch voor hun auto geschikt te maken. Handleidingen daarvoor zijn eenvoudig te vinden op diverse websites.