Toyota Yaris Cross overtuigt als compacte gezins-SUV

Toyota is weliswaar een van de laatsten die met een compacte SUV op de markt komt, maar dat wil niet zeggen dat de Japanners op dit gebied traag zijn. Toyota heeft namelijk al eerder enkele compacte SUV's op de markt gebracht. Zo was de Toyota RAV4 voordat ‘ie uit zijn voegen barstte een uiterst bescheiden terreinwagentje en in 2008 bracht het Japanse merk al de Toyota Urban Cruiser uit. Dat model bleek zijn tijd vooruit, want de markt was kennelijk nog niet klaar voor compacte SUV’s. Inmiddels is dat anders. De Nissan Juke was trendsetter en inmiddels zijn auto's als de Renault Captur, Opel Crossland X en Volkswagen T-Roc bijna niet meer weg te denken uit het straatbeeld.

RAV4

Toyota wil nu ook een deel van deze markt naar zich toetrekken en dat lijkt te gaan lukken. Zoals gezegd heeft de nieuwe Yaris Cross veel gemeen met de gewone Yaris. De auto staat op hetzelfde onderstel en heeft dus ook dezelfde wielbasis. Wel groeide het model in alle richtingen. Zo is de auto 24 centimeter langer en twee centimeter breder. Ook heeft de Cross drie centimeter meer bodemvrijheid. Het uiterlijk vertoont meer overeenkomsten met dat van zijn grote broer RAV4 dan met de Yaris en door de rechthoekige wielkasten ziet de Cross er duidelijk stoerder uit. Dankzij zijn gespierde profiel en zijn scherp gesneden front weet de auto ongetwijfeld kopers te trekken, ondanks het feit dat Toyota laatkomer is in dit segment.

Volledig scherm Toyota Yaris Cross © Toyota

Het donkere interieur is zakelijk maar chique en goed ingedeeld. Het dashboard wordt gedomineerd door een groot touchscreen waarmee je eenvoudig door alle menu's bladert. Eronder zien we een opbergvak waarin ook je smartphone wordt opgeladen. Het interieur is voorzien van tal van bergvakken en ook achterin is voldoende hoofd- en beenruimte beschikbaat, waarmee de Yaris Cross - in tegenstelling tot zijn kleinere broertje - een volwaardige gezinsauto is. De achterbank is in drie delen opklapbaar (40/20/40) en de kofferbak heeft een inhoud van 397 liter (327 in de 4x4-variant). Het lichte afdekscherm van de bagageruimte is gemakkelijk op te vouwen, waardoor je nooit met een zwaar rolscherm hoeft te zeulen als je grotere spullen wilt vervoeren. Door de dubbele laadvloer is het ook mogelijk om met neergeklapte achterbank twee fietsen achterin te vervoeren, waardoor in theorie een fietsdrager niet nodig is.

Volledig scherm Yaris Cross © Toyota

De Yaris Cross krijgt hetzelfde hybride systeem als de Yaris. Dat betekent 116 pk (85 kW) vermogen uit een 1,5-liter benzinemotor en een elektromotor - of twee elektromotoren in het geval van de AWD-versie. Het 4x4-systeem komt alleen in actie op gladde wegen en werkt tot een snelheid van 70 km/u. De rest van de tijd is de Yaris Cross AWD-i dus een voorwielaandrijver. Het vermogen wordt via een CVT-automaat naar de wielen overgebracht. Een van de positieve punten van dit model is dat de automaat - die bekendstaat om het langdurig vasthouden van hoge toerentallen - zich hier veel meer op de vlakte houdt. Een negatief punt is dat de Yaris Cross geen krachtpatser is met zijn sprint van 0-100 km/u in 11,2 seconden. Ook roffelt de driecilinder nadrukkelijker dan de viercilinder varianten die Toyota voorheen gebruikte.

Volledig scherm Toyota Yaris Cross © Toyota

Net als de nieuwe Yaris heeft ook de Yaris Cross een voortreffelijke wegligging. De auto is wendbaar, voelt zeer veilig aan in de bochten en maakt een voor dit segment levendige en dynamisch indruk. Zolang niet het uiterste van de motor wordt gevraagd, houdt ‘ie zich mooi gedeisd en het roffelende geluid is zelden tot nooit irritant. Ook is deze Toyota zuinig: je rijdt er gemakkelijk 1 op 20 mee. En binnen de bebouwde kom is het niet moeilijk om een flink stuk volledig elektrisch af te leggen. Daarmee heeft de auto eigenlijk alles in zich om de kwaliteiten van de standaard Yaris letterlijk en figuurlijk naar een iets hoger niveau te tillen. De Yaris Cross is weliswaar laat, maar zeker op tijd genoeg om een flink deel van deze voor autofabrikanten interessante markt naar zich toe te trekken.

De Toyota Yaris Cross is te koop met alleen een 1.5 benzinemotor (125 pk/92 kW) vanaf € 24.395. De hybride variant staat vanaf € 26.495 in de prijslijsten. Een video van de test met de Yaris Cross zie je hier bij Autoweek. Alle specificaties en prijzen van de Yaris Cross vind je hier.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.