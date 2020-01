Toyota presenteert vliegende auto

,,De luchtvaart is voor Toyota een doel voor de lange termijn”, zegt de hoogste baas van Toyota Motor Corporation, Akio Toyoda. ,,Hiermee hebben we de mogelijkheid om een revolutie te ontketenen in de toekomstige levensstijl van mensen en hun manier van vervoer. We hopen mensen de vrijheid van mobiliteit en plezier te kunnen bezorgen, ook in de lucht.‘’

Toyota is de grootste investeerder in Joby en heeft al enige tijd als credo ‘Mobiliteit voor iedereen’. De autofabrikant gaat met Joby ook zijn kennis en ervaring delen op het gebied van productie, kwaliteitsbewaking en kostenbeheersing. Toyota denkt dat de vraag naar luchtvervoer zal toenemen in stedelijke gebieden en ook tussen steden onderling. Het bedrijf zegt later te zullen bevestigen wanneer de productie begint.

De ‘executive vice president’ van Toyota Motor Corporation, Shigeki Tomoyama, treedt toe tot de raad van bestuur van Joby en zal mede de strategie van het bedrijf bepalen. Toyota meent dat het toestel niet alleen ingezet kan worden voor vervoer van personen, maar ook van goederen. Het zou een ideale oplossing zijn voor de verkeersdrukte en luchtkwaliteit in binnensteden, maar ook voor het vervoer van mensen op het platteland, waar openbaar vervoer niet of nauwelijks aanwezig is.

De propellers van het toestel kunnen twee posities innemen: liggend voor hogere vliegsnelheden, vergelijkbaar met een gewoon vliegtuig, en rechtop staand om het verticaal opstijgen en landen mogelijk te maken. Deze combinatie van de vliegtechniek van een klein vliegtuig en het gebruiksgemak van een helikopter leidt tot nul uitstoot, relatief hoge vliegsnelheden, weinig geluidsoverlast en onafhankelijkheid van start- en landingsbanen van vliegvelden. Bovendien denkt Toyota dat de kosten van het gebruik en onderhoud van een dergelijk toestel beperkt zullen zijn, alleen al dankzij de elektrische aandrijving.