Toyota mag hybrides niet meer ‘zelfopladend’ noemen

VRAAG & ANTWOORD In grensregio hebben tractors al een kenteken

26 januari U meldde laatst dat tractors binnenkort een kenteken moeten hebben. Ik woon in Brabant, dicht bij de Belgische grens. In de grensgebieden hebben tractors al zeker 30 jaar een kenteken, meestal met GV erin. Zonder die platen mogen ze de grens niet over. –Wil Bax