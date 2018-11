Toyota Corolla: eindelijk spannend

Rij-impressie‘No more boring cars’ is het credo van CEO Akio Toyoda van Toyota. Na de C-HR is de nieuwe Corolla de volgende auto waarbij geeuwen geen optie is.

Allereerst iets over de naam. De Corolla is de opvolger van de Auris, die in 2007 op zijn beurt de Corolla opvolgde. Toyota heeft de oude, vertrouwde naam dus weer van stal gehaald. Altijd fijn voor mensen met een nostalgische inborst. Wie heeft er geen tante, buurvrouw of ex gehad die in zijn of haar onverwoestbare Corolla kwam voorrij-den. Buiten Europa heeft Toyota de naam overigens nooit veranderd en tikte het aantal geproduceerde auto’s gestaag door. De teller staat op meer dan 40 miljoen sinds de Corolla in 1966 het levenslicht zag.

Opwinding

Gebrek aan opwinding heeft de Corolla altijd parten gespeeld. Het was een vervoermiddel voor mensen die al tevreden waren als de auto vier wielen had en het gewoon altijd deed. De speciaal voor Europa ontwikkelde Auris bracht geen verandering in de reputatie als auto voor oudtantes. De Toyota-verkoper kan zijn mooiste referaat afsteken over betrouwbaarheid en onverwoestbare materialen, als de klant de auto saai vindt, is hij snel naar de concurrent vertrokken.

Dat moet anders, besliste directeur Akio Toyoda, en zijn medewerkers gingen er eens goed voor zitten. Aan een aantal typische Toyota-kenmerken werd niet getornd. Betrouwbare en zuinige auto’s maken ze al jaren en dat willen ze blijven doen. Hybridetechniek is en blijft het toverwoord – 12,5 miljoen hybrides heeft Toyota tot nu toe al verkocht.

Agressiever

Het design van de Corolla, die pas volgend jaar in de showroom staat, onderscheidt zich nu veel meer van de middelmaat. De auto borduurt voort op het design van de C-HR, de auto waarmee Toyota op designgebied in het diepe sprong. De koplampen lopen tot ver in het midden door en geven de Corolla een wat agressievere uitstra-ling. Tegelijk zie je de overeenkomsten met de Auris nog. Alleen is het allemaal nét iets spannender, blijkt bij een proefrit met de Touring Sports, zoals Toyota zijn stationwagons noemt.

Strak

Aan het dashboard is goed te zien hoeveel uren Toyota in het design heeft gestoken. Dat is nu strak en overzichte-lijk en vormt veel meer een geheel, met een groot navigatiescherm in combinatie met ‘gewone’ knoppen voor functies die je veel gebruikt, zoals ventilatie en airco. Die knoppen zitten bovendien op logische plekken. Ook de materialen voldoen grotendeels aan de wensen van de Europese koper. Alleen links naast het stuur is nog wat hard plastic blijven zitten. En nu we toch op detailniveau onze ogen de kost geven: de knoppen voor de stoelver-warming in de middentunnel zijn groot en een tikje ouderwets.

We betrappen Toyota op één echte misser: de beperkte ruimte. Onze Touring Sports is voorzien van een pano-ramisch schuifdak, die kostbare centimeters hoofdruimte opslokt. Je kruin heeft daarom intensief contact met het dak, ook als je voorin zit. De daklijn van de Touring Sports loopt naar achteren schuin af. Dat ziet er leuk uit, maar is funest voor de hoofdruimte op de achterbank. Lange mensen moeten in de Corolla met panoramadak onderuit gaan zitten en dat heeft weer nadelige gevolgen voor de beenruimte. En dat terwijl de wielbasis van de Touring Sports zes centimeter langer is dan die van de vijfdeurs Corolla. In de bagageruimte kun je 581 liter kwijt, ruim 50 liter meer dan in de Auris Touring Sports – dat zijn dan weer keurige waarden.

180 PK

Terwijl de Auris speciaal voor Europa was ontwikkeld, is de Corolla weer op alle continenten leverbaar. Toch is de wat sportievere Europese rijstijl van grote invloed geweest op de ontwikkeling van het nieuwe onderstel met mul-tilink-achteras. Het zwaartepunt van de auto ligt een centimeter lager en de carrosserie werd 60 procent stijver.

Motorisch is de Corolla leverbaar met een 1,2-liter benzinemotor met turbo (116 pk) en twee hybrides. De 1,8-liter, bekend uit de Prius, levert 122 pk. Er is ook een volledig nieuwe hybride Corolla. Die heeft een 2,0-liter ben-zinemotor die samen met een elektromotor goed is voor 180 pk. Met deze versie rijden we de eerste testkilome-ters. Wegrijden gebeurt in alle rust én emissievrij op de elektromotor en je merkt nauwelijks dat de benzinemotor er zich op den duur ook me gaat bemoeien. Het samenspel tussen beide motoren is vloeiend. De sprint van 0 naar 100 is al in 7,9 seconden afgerond. Ook een snelle inhaalactie is zo gepiept, de elektromotor springt bij om de benzinemotor te ondersteunen. De bescheiden CO2-uitstoot van 106 gram (volgens de nieuwe WLTP-norm) kan in Nederland wel eens voor een relatief gunstige basisprijs zorgen. Of die verwachting uitkomt, onthult Toyota echter pas aan het einde van dit jaar. De hybride Corolla’s zijn alleen leverbaar met een CVT-transmissie zonder vaste overbrengingsverhoudingen.

Verkeersdrempels

Het nieuwe onderstel maakt vooral een comfortabele indruk. Niet alleen kleine snelweghobbels neemt hij moeite-loos, ook hoge verkeersdrempels overmeestert hij met gemak. Het ESP grijpt vroeg in als je op de sportieve toer gaat, maar de meeste kopers van een compacte middenklasser gaan niet driftend de rotonde over. Ze zullen een comfortabele snelwegrit meer waarderen en dat is precies waar de Corolla zich van zijn beste kant laat zien. Bij constante toerentallen hoor je de motor nauwelijks, alleen als je het gaspedaal naar de bodem trapt, laat de CVT de motor wel even loeien. Op bergwegen heeft de versnellingsbak meer moeite om het juiste toerental te kiezen – een geluk dat we daar in Nederland en Vlaanderen niet in grossieren.

Veiliger

Er was nog iets waarop de Auris een fikse achterstand had: de veiligheidsuitrusting. Toyota maakt dat royaal goed door de Corolla standaard te leveren met een grootlichtassistent (die automatisch dimt voor tegenliggers), adap-tieve cruisecontrol met file-assistent, voetgangersherkenning (ook ’s nachts) en verkeersbordherkenning. Optio-neel parkeert de auto zichzelf in, is hij met head-up display leverbaar en kun je je telefoon draadloos opladen. Zo is de achterstand op de concurrentie keurig ingelopen.

Het uiterlijk van de Corolla is minder saai en het dashboard oogt chiquer en mooier. Al benadrukt Toyota zijn spor-tieve inborst, het nieuwe onderstel is gevoelsmatig meer op comfort afgestemd. Prima, banden oproken is niet de eerste prioriteit van de Corolla-rijder. De sterkste versie van Toyota’s millionseller heeft niet alleen ruim voldoende vermogen (180 pk), maar ook een verhoudingsgewijs lage CO2-uitstoot, wat een gunstige basisprijs kan opleve-ren. In maart staan zowel de hatchback als de Touring Sports in de showroom. Een elektrische Corolla of een plug-in hybride zijn niet gepland.

