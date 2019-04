Toyota Aygo (2005 – 2014:) compact en veilig

Aankoopadvies Toyota Aygo (AB10, 2005 - 2014)

• Lekkage in de kofferruimte. De achterklep sluit niet even goed af. Daardoor kan er water naar binnen sijpelen. Dit kan schimmel en een muffe lucht veroorzaken.

• Check de uitlaat van de Toyota Aygo. Met name het laatste gedeelte is enorm roestgevoelig. Vervanging is het devies. Een aftermarket RVS uitlaat is een duur alternatief.

• Controleer of de koppeling prettig te bedienen is en niet te hoog ‘pakt’ en te veel slipt. Ze kunnen relatief snel slijten.

• De katalysator heeft niet het eeuwige leven bij de Aygo. Controleer of deze al eens is vervangen. Bij een emissietest (tijdens een APK) wordt dit altijd getest. Kies daarom bij voorkeur voor een Aygo met een nieuwe APK.

• Controleer de motor aandachtig. De driecilinder is over het algemeen erg betrouwbaar. Let wel even op de vloeistoffen. Lekkage komt nog weleens voor.

• De remcilinders aan de achterzijde kunnen wat olie lekken. Dit is eenvoudig te controleren, maar je zult ervoor moeten bukken, of de auto op een brug zetten.

• Soms wil de motor niet goed starten. De oorzaak kan liggen bij een startmotor die niet meer optimaal is.

• De versnellingsbak heeft niet het eeuwige leven bij een Aygo. Controleer of deze goed en zonder al te veel weerstand schakelt.

• Sommige Aygo’s zijn in 2010 teruggeroepen vanwege een mogelijk euvel aan de gaspedaal, die zou blijven hangen.

• De waterpomp is een zwak punt. Controleer op lekkage van koelvloeistof. Met het vernieuwen van de distributieriem is het altijd aan te raden om meteen de waterpomp en spanrollen eveneens te vervangen.

Aanbod en prijzen

De Toyota Aygo van de AB10-generatie is een van de best verkochte Toyota’s, op de Yaris (nummer 2) en Corolla (nummer 3) na. Op AutoTrack.nl staat een enorm aantal occasions van de Toyota Yaris. Op dit moment staan er 750 Aygo’s te koop van deze generatie. Hoewel het een stadsauto is, wordt er veel met de Aygo gereden. De helft van de Aygo’s hebben namelijk meer dan 100.000 km op de klok staan, een enkel exemplaar zelfs meer dan 200.000 km.

Een enkele Aygo-occasion is uitgerust met een automaat, de rest heeft een handgeschakelde versnellingsbak. Bijna alle Aygo’s hebben een benzinemotor onder de kap, slechts een handjevol heeft een dieselmotor. Een ruime minderheid is een driedeurs hatchback, veruit de meeste Aygo’s hebben vijf deuren. De Aygo is een kleine stadsauto, dus standaard was de auto niet zeer luxe uitgerust. Enkele tientallen exemplaren zijn niet voorzien van stuurbekrachtiging. Veruit de meeste Aygo’s hebben airconditioning.

De goedkoopste Aygo’s staan te koop voor iets minder dan 2.000 euro. Dat zijn wel exemplaren met heel veel ervaring. Sommige daarvan hebben meer dan 2,5 ton gelopen. Qua luxe hoeft het niet erg zijn: veel van die exemplaren hebben stuurbekrachtiging en airconditioning. De duurste exemplaren kosten zo’n 7500 euro. Dat zijn zeer luxe uitgeruste exemplaren uit 2014 met weinig kilometers op de klok.

Profiel

Op kleine auto’s is weinig geld te verdienen. Prijs is in dit segment erg belangrijk, maar dat drukt de marge. Dit terwijl kosten voor ontwikkeling, fabricage en transport min of meer gelijk zijn. Om tot een betere business case te komen, besloot Toyota samen te gaan werken met PSA, het moederbedrijf van Peugeot en Citroen. Het idee was dat Toyota een kleine auto ging ontwerpen en ontwikkelen en PSA zou zorgen voor de fabricage en logistiek. De fabriek kwam te staan in Tsjechië. Dit was voor Toyota zeer gunstig, import vanuit Japan is immers kostbaar en kan ervoor zorgen dat het niet rendabel is om te exporteren naar Europa. Dat is de reden dat Daihatsu zich van de Europese markt heeft terug getrokken.

Over Daihatsu gesproken: de Aygo maakt gebruik van een motor van Daihatsu. Het is de bekende 1.0 driecilinder met vier kleppen per cilinder en variabele kleptiming. Het geheel uit aluminium opgetrokken blokje is zeer licht: 69 kilogram. Naast deze benzinemotor is er ook de mogelijk om te kiezen voor een 1.4 dieselmotor. Ondanks de D4-D benaming is dit niet een motor van Toyota, maar van PSA, wat gezien de samenwerking eenvoudig te verklaren is. De motor is goed voor 55 pk en 130 Nm. Groot verschil met de benzinemotor is het aantal cilinders: de 1.4 diesel heeft er namelijk vier. In 2008 wordt de dieselmotor dankzij gebrek aan interesse uit het leveringsprogramma gehaald.

De Aygo wordt twee keer gefacelift. Een keer in 2009 en eenmaal in 2012. Beide malen is het voornamelijk een cosmetische update met nieuwe bumpers, kleuren en wielen. Ook is er een enorm aantal actiemodellen met extra uitrusting. De Aygo wordt in 2014 vervangen door een compleet nieuw model. Net als met de eerste generatie wordt ook de tweede generatie Aygo in samenwerking met Peugeot en Citroën gebouwd.