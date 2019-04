Toyota Auris (2013 - 2019): zuinige gezinsauto

Aankoopadvies Toyota Auris (E180, 2013 - 2019)

• De Auris (met name de stationwagon) werd veel gebruikt als gezinsauto. Controleer het interieur zorgvuldig op slijtage en kapotte onderdelen als hendels, schakelaars en dergelijke.

• De accu kan snel leeg raken. Met name de vroege exemplaren van de Auris E180 kunnen hier last van hebben. Dit kan komen door een deels ingedrukte knop in het interieur. Dit is vrij eenvoudig te verhelpen met een software update bij de Toyota-dealer.

• Bij de dieselmotoren: houd er rekening mee dat ze zijn voorzien van een partikelfilter. Dit filter kan relatief snel vol raken met troep. Hier is een eenvoudige remedie voor: eens per week de motor even goed de sporen geven, zodat alles kan schoonblazen. Zeker bij diesels met een lage kilometerstand is dit van belang.

• De banden kunnen ongelijkmatig slijten. Dit kan komen door verkeerde uitlijning. Deze ‘gecupte’ banden kunnen veel lawaai maken, mede versterkt door de wielkasten. Dit is te verhelpen door nieuwe banden te monteren en de Auris opnieuw uit te lijnen.

• Piepjes en kraakjes horen niet in een auto van deze klasse, maar het kan voorkomen. Er is geen directe oplossing voor. Test dit even door op een slecht wegdek te rijden.

• De velgen kunnen vrij eenvoudig beschadigd raken. Een paar krassen is geen probleem, maar als het heftiger wordt, is het wel zaak om na te laten kijken. De kans bestaat dat het wiel niet meer goed is uitgebalanceerd. Dit kan tevens schade aanbrengen aan de ophanging.

Aanbod en prijzen

De Toyota Auris E180 is goed vertegenwoordigd op AutoTrack.nl. Er staan er op dit moment bijna 1200 van te koop. Daarvan zijn 500 een vijfdeurs hatchback en 700 zijn een stationwagon. De hybride aandrijving is zeer goed vertegenwoordigd bij de Auris, maar liefst 900 exemplaren betreffen een Auris Hybrid. Diesel is vele malen minder populair. Daarnaast zijn er versies met een conventionele benzinemotor.

Voor wie niet zelf wil schakelen is de Auris een uitstekende kandidaat, een grote meerderheid heeft een automaat. Dat zijn automatisch ook alle hybride varianten, die standaard een CVT-automaat tot hun beschikking hebben. Hoewel de Auris zeker geen kale auto is, is een exemplaar met lederen bekleding erg lastig te vinden. Een navigatiesysteem is dan wel heel erg populair, dat hebben de meeste occasions van dit type. Een enkele Auris is níet uitgerust met airconditioning.

De goedkoopste Auris van de E180-generatie is te vinden vanaf zo’n 11.000 euro. Voor dat bedrag zijn er diverse vijfdeurs exemplaren beschikbaar. Allemaal hybrides met een redelijke kilometerstand (150.000 km of meer). Qua uitrusting hoeft er niet beknibbeld te worden, er zitten ook luxe versies tussen. De duurste E180’s moeten meer dan 30 mille opbrengen. Dat zijn zeer luxe stationwagons van een paar maanden oud met een zeer lage kilometerstand. Praktisch gezien nieuwe auto’s dus.

Profiel

De Auris E180 volgde de Auris E150 op, een auto die op zijn beurt in plaats kwam van de Corolla. Oneerbiedig gezegd is de Auris gewoon een Corolla met een andere naam. Niet alleen qua marktsegment, maar ook omdat de Auris op veel markten nog steeds Corolla wordt genoemd. De E180 kwam in 2013 op de markt. De auto kwam in eerste instantie enkel als vijfdeurs hatchback, de driedeurs Auris werd bij de vorige generatie al voortijdig geschrapt.

De Auris was leverbaar met twee benzinemotoren, een 1.3 met 99 pk en een 1.6 met 132 pk. Tevens waren er twee diesels in de aanbieding, een 1.4 D4-S met 90 pk en een 2.0 D4-D met 124 pk. De belangrijkste uitvoering was echter de Auris Hybrid. Deze heeft een 99 pk sterke 1.8 viercilinder benzinemotor gecombineerd met een elektromotor. Het is in feite exact dezelfde aandrijflijn als in de Toyota Prius.

Een paar maanden later kwam de stationwagonvariant op de markt, die Toyota de Auris Touring Sports noemt. Qua uitvoeringen en motoren komt het aanbod van de Touring Sports behoorlijk overeen met dat van de hatchback. In 2015 ontvangt de Auris een ingrijpende facelift. Om in lijn met de andere modellen te lopen, krijgt de Auris een compleet nieuwe neus met platte, priemende koplampen en een groot logo. In technisch opzicht komt Toyota met zijn eerste ‘gedownsizede’ viercilinder, een compacte 1.2 turbomotor met 116 pk. Deze motor vervangt de atmosferische 1.6 motor. Ook de 2.0 diesel wordt vervangen, ditmaal door een 1.6 diesel van BMW origine. In 2018 toont Toyota de derde generatie Auris (E210) op de Salon van Genève. Een paar maanden later wordt op de IAA exact dezelfde auto getoond, zij het met de ‘Corolla’-badge op de achterklep. Begin 2019 wordt de Auris uit productie genomen en opgevolgd door de Corolla.