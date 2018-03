Tot 20.000 Jaguars gaan zelfstandig rondrijden met robotdienst Waymo

Wereldprimeur: rui­ten­wis­ser­par­fum met 'delicate geur van oppeppende voorjaarsbries'

20:00 Wie het zat is om na iedere ruitensproei-sessie geconfronteerd te worden met een onaangename geur of - erger nog - tranende ogen of dichtgeslagen neusholtes, kan voortaan kiezen voor een geparfumeerde screenwash die volgens de makers ‘een orgastisch korte stoot geurgeluk’ geeft.