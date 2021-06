Tot 124 kilometer elektrisch: met deze plug-inhybrides kom je het verst

Hybride auto's zijn er in veel verschillende varianten. Een daarvan is de plug-inhybride, een auto met een verbrandingsmotor en een elektromotor waarvan de accu opgeladen dient te worden via een laadpaal of stopcontact. De plug-inhybride heeft de grootste batterijen van alle hybrides. Enkel via de warmte van je motor of de verloren remenergie genereer je niet genoeg elektriciteit om het potentieel maximaal te kunnen benutten.