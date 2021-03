Topman Jaguar Land Rover geeft toe: ‘Kwaliteit van onze auto’s was inderdaad niet best’

video Auto valt van verhoging op klussende man: slachtof­fer overlijdt ter plaatse

10:40 Een klussende man is donderdag aan het einde van de middag in Eindhoven om het leven gekomen nadat hij was terechtgekomen onder een auto. Hij had het voertuig op een verhoging gezet om eraan te sleutelen maar de wagen viel daar vanaf. Precies op het moment dat de man eronder lag.