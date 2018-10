TomTom in elke BMW, Rolls-Royce en Mini

Nieuwe benzine- en dieselau­to's vanaf 2030 verboden in Denemarken

16:22 Denemarken wil auto's met verbrandingsmotoren van de straten weren. Daarom zullen vanaf 2030 geen nieuwe wagens meer verkocht mogen worden die louter op diesel of benzine rijden. Dat heeft premier Lars Løkke Rasmussen in het Deense parlement bekendgemaakt. "Diesel en benzine zijn in Denemarken verleden tijd", aldus de Deense eerste minister.