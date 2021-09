Tom Cruise reed met deze Porsche in een film, opbrengst 50 keer meer dan normaal

Een Porsche 928 die werd bestuurd door Tom Cruise in de film Risky Business uit 1983 is op een veiling verkocht voor 1,98 miljoen dollar, omgerekend een kleine 1,7 miljoen euro. Dat is meer dan vijftig keer zoveel als de prijs van een gemiddeld exemplaar uit die tijd.

De Porsche 928 uit 1979 is een van de drie Porsches die werd gebruikt voor de film Risky Business. Het gaat om een auto die een belangrijke rol speelde in de beroemde achtervolgingsscène van de film, maar dan nog is de prijs absurd. De duurste 928 die ooit is verkocht, bracht nog geen zesde op van de bijna twee miljoen dollar van dit exemplaar.

Het winnende bod was niet voorzien door filmverzamelaars of experts op het gebied van klassieke voertuigen. Dat is niet gek, aangezien een nieuwe Porsche 928 uit 1979, zoals het verkochte exemplaar, gemiddeld wordt geschat op zo'n 30.000 euro, wat een fractie is van wat de nieuwe eigenaar in Texas betaalde.

In de film zegt Tom Cruise, die de hoofdpersoon Joel Goodson speelt, in de camera de slogan van de Duitse autofabrikant: ‘Porsche: there is no substitute’. Vrij vertaald: ‘Porsche: er is niets wat erbij in de buurt komt.’ Het is tevens de auto waarin Cruise leerde een handgeschakelde versnellingsbak te bedienen. De auto werd geveild door het Amerikaanse veilinghuis Barrett Jackson.

